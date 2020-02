Samsung Galaxy S20: i primi dispositivi Samsung completamente abilitati per il 5G

ha presentato i nuovi, una nuova serie di dispositivi dotati della più recente tecnologia 5G disponibile sul mercato. Infatti, i nuovi Galaxy S20 -- sono i primi dispositivi in grado di alimentare nuove esperienza in mobilità, supportando la tecnologia sub-61 e offendo le funzionalità 5G sia standalone che non.La serie Galaxy S20 introduce inoltre, basato sull’intelligenza artificiale e con il più grande sensore di immagine di sempre. La fotocamera di Galaxy S20 offre infatti(108 MP per Galaxy S20 Ultra 5G, 64 MP per Galaxy S20 e Galaxy S20+), per mettere in evidenza i dettagli con straordinaria chiarezza. Galaxy S20 Ultra 5G fa un ulteriore passo avanti a livello di sensore combinando nove pixel in uno per immagini di qualità superiore in condizioni di scarsa illuminazione, utilizzando una tecnologia di binning all’avanguardia.E grazie alla tecnologia, i nuovi Galaxy S20 sono in grado di catturare i soggetti più lontani con un livello di dettaglio e una risoluzione davvero sorprendenti. E’ possibile, infatti, sfruttare lo zoom fino a 30x di Galaxy S20 e Galaxy S20+, oppure accorciare ulteriormente le distanze con il rivoluzionario obiettivo con lenti periscopiche di Galaxy S20 Ultra 5G dotato di uno Space Zoom fino a 100x.Grazie alla connettività 5G, Galaxy S20 migliora anche l’esperienza di videochiamata attraverso un’integrazione conOra si può utilizzare Duo per avviare una videochiamata e godersi, per la prima volta, la qualità Full HD4. Google Duo è compatibile con tutti i sistemi operativi, quindi non si è limitati rispetto alle persone con le quali avviare una chat video. E’ possibile riprendere l’intera famiglia, utilizzando l’obiettivo Ultra-grandagolare, così come parlare con un massimo di 8 amici contemporaneamente.E la serie Galaxy S20 porterà il gioco mobile a un livello superiore. Con un display a 120Hz, l’esperienza di gioco sarà fluida,. Grazie alla combinazione di un processore veloce, 12 GB di RAM6 , audio firmato AKG e Game Booster, che lavora in background per ottimizzare le impostazioni dello smartphone, Galaxy S20 offre prestazioni di gioco estremamente potenti.Samsung Galaxy S20 è anche, grazie all’integrazione di, la piattaforma di sicurezza mobile leader del settore che protegge il dispositivo dal chip fino al software.Galaxy S20 è, inoltre, dotato di un nuovo processore sicuro, chiamato, per la protezione da potenziali attacchi all’hardware.Alimentato da una batteria più grande e più intelligente, Galaxy S20 viene fornito con un caricabatterie in grado di supportare la Ricarica Ultra-Rapida da 25 W7. In aggiunta, Galaxy S20 è dotato di un’ampia capacità di archiviazione (128 GB per Galaxy S20 e Galaxy S20 Ultra 5G; 128 GB e 512 GB per Galaxy S20+).Con Galaxy S20, si avrà a disposizione anche l’interfaccia più pulita, semplice e intuitiva di Samsung,. E’ possibile anche utilizzare Galaxy S20 per controllare la propria smart home attraverso SmartThings, raggiungere gli obiettivi di salute grazie a Samsung Health, pagare con Samsung Pay e altro ancora.Galaxy S20 sarà in vendita nella versione 4G LTE ad un prezzo consigliato di €929 e nella versione 5G ad un prezzo consigliato di €1.029. Galaxy S20+ sarà disponibile nella versione 4G LTE ad un prezzo consigliato di €1.029, nella versione 5G con 128GB di memoria interna ad un prezzo consigliato di €1.129, e in esclusiva solo sullo Samsung Shop online nella versione 5G con 512GB di memoria interna ad un prezzo consigliato da €1.279.Galaxy S20 Ultra 5G sarà disponibile ad un prezzo consigliato di €1.379.La serie Galaxy S20 sarà disponibile in varie colorazioni.