Audiweb: nel 2019 hanno navigato in media 41,6 milioni di utenti

Audiweb ha distribuitocon i dati della fruizione di internet (total digital audience) del mese diha raggiunto unadi utenti unici, pari al 70% della popolazione (l’87% se si considera solo la popolazione di 18-74 anni), onlinecomplessivi (4 giorni e 8 ore di navigazione).hanno navigatodi individui dai 2 anni in su, online perin media per persona dai device rilevati (Computer, Smartphone e Tablet). Restringendo l’osservazione, risulta che nel 2019 erano online nel giorno medio 32,7 milioni di persone, pari al, confermando l’per accedere a internet. Infatti, risultanoche nel giorno medio dell’anno hanno navigato da Smartphone, pari al 66% di questo segmento della popolazione,Per quanto riguarda i dati riferiti alla, in quest’ultimo mese dell’annoha raggiuntodi utenti, pari aldegli individui di 2+ anni, online complessivamente per(4 giorni e 23 ore).L’a dicembre è rappresentata dadi utenti, online dai device rilevati perin media per persona. Per quanto riguarda ildella fruizione “giornaliera” dell’online, risulta che hanno navigato nel giorno medio 9,4 milioni di persone via(il 15,8% della popolazione dai 2 anni in su), 4,8 milioni da(il 10,7% della popolazione di 18-74 anni) e/o 29,8 milioni da(il 66,9% della popolazione di 18-74 anni).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita