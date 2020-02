Samsung: arriva in Europa della nuova gamma TV QLED 8K 2020

Samsung Electronics ha svelato al Samsung Forum 2020, tenutosi al Mediterranean Conference Centre di La Valletta a Malta, la nuova line-up di TV e dispositivi audio 2020, tra cui il top di gamma Q950 QLED 8K TV, i nuovi TV QLED 8K e 4K, gli innovativi MicroLED, le iconiche Lifestyle TV e le nuove soundbar.

Il Q950T è il fiore all'occhiello della gamma TV QLED 8K Samsung 2020 e offre tecnologia e un'esperienza di home entertainment senza precedenti. In arrivo in Europa nei tagli 65, 75 e 85 pollici, è il primo televisore 8K del settore a combinare un form factor elegante ed ultra-sottile con una qualità d'immagine eccellente, la potenza del processore Quantum 8K di nuova generazione, le funzionalità di AI e Smart oltre ad un sistema surround di altoparlanti impressionante.La cornice del TV è "sparita" lasciando spazio ad un display a tutto schermo – chiamato Infinity Screen – che arriva a ricoprire il 99% del pannello del televisore.

Pur mantenendo la tecnologia Direct Full Array, il Q950T arriva ad essere anche incredibilmente sottile, con uno spessore di soli 15mm, che integra un sistema audio multi-canale e consente una riproduzione del suono 4.2.2 creando un vero suono tridimensionale. Q950T ridefinisce ciò che si intende per schermo immersivo, eliminando i confini tra il televisore e l'ambiente circostante e offre, a casa, la migliore esperienza di visione di sempre.Oltre al Q950T Samsung ha presentato anche i modelli Q900T e Q800T, ampliando così la gamma di televisori QLED 8K. Con un'offerta che va da 55 a 98 pollici, i TV 8K Samsung sono in grado di rispondere a tutte le esigenze di tecnologia e di spazio possibili.



I TV QLED 4K di Samsung continuano a giocare il ruolo molto significativo nel portfolio prodotti di Samsung. Nel 2020 vengono introdotte diverse serie TV QLED 4K in un range che va dai 43 agli 85 pollici: Q60T, Q70T, Q80T, Q90T e Q95T.

"Siamo nella nuova era dei display smart e quest'anno la richiesta di personalizzazione dei TV sarà ancora maggiore", ha detto Bruno Marnati, Head of Audio Video di Samsung Electronics Italia. "La nostra gamma TV e audio per il 2020 è la più ampia, la più smart e la più coinvolgente, in grado di soddisfare, senza compromessi, le differenti esigenze e i diversi stili di vita".La qualità dell'immagine e del suono sono alla base dei TV QLED Samsung, ma ciò che davvero distingue la line-up 2020 sono le funzionalità migliorate di AI "Smart Screen".

Queste caratteristiche - uniche Samsung - consentono alla gamma di quest'anno di offrire un'esperienza di visione senza precedenti.

Quantum Dot AI combina il processore di contenuti 8K di Samsung con la piattaforma leader del settore, Tizen, in grado di fare l'upscaling di qualsiasi contenuto. Indipendentemente dalla sorgente o dalla risoluzione di partenza, i contenuti possono infatti ora essere visualizzati su 33 milioni di pixel.

Adaptive Picture analizza le condizioni di luce dell'ambiente circostante e i contenuti visibili sullo schermo per garantire una perfetta qualità dell'immagine, indipendentemente dal fatto che la televisione venga guardata in una stanza luminosa o al buio.

Active Voice Amplifier elimina la seconda maggiore distrazione dei consumatori europei quando guardano la TV, il rumore di fondo1, riconoscendo automaticamente queste interruzioni e regolando di conseguenza il volume della voce del contenuto trasmesso.

Objecting Tracking Sound+ (OTS+) crea un effetto sonoro tridimensionale combinando il sistema audio multicanale del televisore con un algoritmo AI proprietario OTS+ abbina perfettamente l'audio con l'azione sullo schermo, offrendo un'esperienza di visione e ascolto ottimale.

Q-Symphony è un'implementazione multi-speaker unica nel suo genere. Per la prima volta in assoluto, i TV QLED 2020 potranno mantenere attivi gli altoparlanti superiori e laterali quando si collega una soundbar della serie Q di Samsung per offrire un suono surround più ricco e pieno.





