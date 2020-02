Sony amplia la gamma di obiettivi full-frame con il nuovo FE 20 mm F1,8 G

ha annunciato il lancio di(nome modello SEL20F18G ), nuovo obiettivo serie GTM che va ad ampliare la già vasta gamma di obiettivi full-frame nativi con attacco E.Garanzia di splendidi effetti bokeh e dell’eccezionale risoluzione della serie G,è un ultragrandangolo a focale fissa compatto e leggero — l’obiettivo a focale fissa full-frame più grandangolare di tutta la gamma con attacco E — che consente di catturare paesaggi mozzafiato e cieli stellati e di registrare stupefacenti video in tutta libertà.Il design ottico intelligente prevede due elementi AA (asferici avanzati) eche eliminano efficacemente spiacevoli effetti di aberrazione cromatica e garantiscono un’elevata risoluzione dell’immagine da angolo ad angolo, anche alla massima apertura F1,8. Eccellente per i primi piani, ha una distanza minima di messa a fuoco di soli 0,19 metri (ingrandimento max.: 0,2 volte) e gli effetti bokeh sono incredibilmente morbidi.Se utilizzato su corpi compatti con attacco E, all’interno di un sistema ben bilanciato, è ideale anche per l’uso su gimbal o impugnature accessorie.L’uso di due motori lineari XD (eXtreme Dynamic) offre, inoltre, un autofocus rapido, preciso e silenzioso per foto e riprese video. Resistente a polvere e umidità,è di facile utilizzo e altamente affidabile, anche grazie all’elemento anteriore con rivestimento in fluoro. Il pulsante di blocco della messa a fuoco è personalizzabile e la ghiera dell’apertura è dotata di selettore a scatto ON/OFF. L’obiettivo è compatibile anche con una serie di filtri 67 mm per un utilizzo creativo senza pari.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita