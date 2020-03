Apple: nuovi iPad e MacBook a Mini LED

Il coronavirus ha avuto impatti sulla supply chain di molti grandi brand tecnologici. Ma non sembra influenzare in modo significativo i. In particolare la progressiva transizione dei display che adotta verso la tecnologia. Secondo Ming-Chi Kuo, fonte di molte attendibili indiscrezioni sul mondo Apple, le prime novità le avremo a breve.Apple starebbe infatti per lanciare, da qui al 2022,. Lato tablet, un iPad Pro da 12,9 pollici, un iPad da 10,2 e un iPad‌ mini da 7,9. Lato computer, un iMac Pro da 27 pollici,e uno da 16 pollici. Kuo spiega inoltre che Apple ha una strategia a lungo termine - cinque anni - per lo sviluppo di altri prodotti basati sui Mini LED.Tra le indiscrezioni dell'analista spiccano due elementi interessanti. Il primo è il lancio diMini LED. Si tratta di un refresh tecnologico, perché quel modello di Mac già esiste. Ma di un refrseh importante perché iMac Pro non è mai stato aggiornato dal suo lancio, oltre due anni fa. E la posizione di Apple nei confronti dell'utenza professionale è sempre un po' delicata.Spicca ancora di più il possibile lancio diQuesta diagonale ormai è diffusa solo tra i PC business. E sarà interessante, nel caso, vedere con che fattore di forma Apple la adotterà. Non sarebbe certo il primo computer Apple con display da 14 pollici circa. Ma non se ne vede unodai tempi del PowerBook G3.Inserire un display da 14 pollici Mini LED nel progetto dell'attuale MacBook Pro da 13,3 non appare troppo complesso. Anche il passaggio del MacBook Pro da 15 pollici alla versione con display da 16 è stato praticamente indolore. Resta comunque importante, per Apple, fare in modo che un display anche di poco più grande. Che ha successo anche e soprattutto per la sua portabilità.Perché Apple ha interesse ad adottare display in tecnologia Mini LED? Perché questi. Simile a quella che offrono i pannelli OLED, ma a un costo minore.Il termine Mini LED deriva dal fatto che i piccoli LED che generano l'illuminazione di un display sono, in questa tecnologia, particolarmente piccoli.. Questo permette di regolare con estrema precisione il livello di illuminazione di ogni parte, anche piccola, di un display. Garantendo così neri più profondi e una resa cromatica più gradevole.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita