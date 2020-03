Coronavirus, GfK: arrivano gli effetti sul mercato della tecnologia

I timori connessi al diffondersi delnel nostro Paese sta già avendo ii.Le rilevazioni effettuate dal 17 al 23 febbraio 2020 da GfK sul, che raccoglie in maniera continuativa i dati di, mettono in luce un impatto rilevante, anche alla luce del fatto che la settimana include solo i primissimi giorni della diffusione del coronavirus.Il trend negativo risulta particolarmente evidente nei puntima l’impatto negativo riguarda anche le vendite. Più in dettaglio, i, ovvero le grandi superfici specializzate in Elettronica di Consumo, mostrano un ribasso dell’, in linea con il calo generale del mercato.I dati GfK, sottolinea una nota, mostrano anche checoronavirus sui consumi: il trend è infatti maggiormente negativo ine nel, che sono come noto le aree nelle quali sono finora stati registrati il maggior numero di casi e che per prime hanno introdotto restrizioni per contenere le occasioni di contagio.A livello di singole categorie, isono stati le Asciugatrici (-31,4%), i Condizionatori (-27,4%), le Stampanti Monofunzione (-27%), gli Aspirapolvere (-24,1), le Stampanti Multifunzione (-17,7%) e le Macchine per il caffè (-17,4%). Il prodotto più importante per fatturato sviluppato, gliha registrato una decrescita del -mentre i Televisori hanno segnato unIn relazione alla particolarità del momento,che misuranell’immediato futuro, con un focus particolare su trasporti e mobilità, viaggi e vacanze, tempo libero e igiene personale. Lo studio indagherà inoltre come cambiano le strategie di consumo e l’approccio ai diversi canali di vendita.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita