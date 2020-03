GfK: nonostante il coronavirus il mercato Tech tiene

24 febbraio al 1° marzo 2020

Nella seconda settimana condizionata dal diffondersi dei casi di

nel nostro Paese (dal

24 febbraio al 1° marzo 2020) le rilevazioni GfK mostrano una

decrescita

a valore del -1,9% per il mercato della Tecnologia di consumo

che aveva fatto registrare un -8,4% con la stessa metodologia. rispetto alla media delle quattro settimane precedenti. Un dato più positivo rispetto a quello della settimana precedente (17-23 febbraio),

confrontata con lo stesso periodo dello scorso anno

+8,8% a valore

Retail Panel Weekly GfK.



Analizzando l'andamento dei prodotti Tech più importanti per fatturato, rispetto allo scorso anno emergono diverse positività: i

e le

un

Da segnalare la crescita esponenziale del comparto dell'

trainato dal boom delle vendite di prodotti per l'Air Cleaning, vale a dire dei dispositivi che purificano l'aria di casa eliminano batteri, particelle inquinanti e altre micro-sostanze tossiche. Altri prodotti mostrano invece trend negativi come gli Shavers (-3.7%) e i Media Tablet (-1,1%).



Guardando ai dati preliminari, GfK prevede un dato in crescita mese febbraio 2020, rispetto allo scorso anno. Per ora, quindi, i cambiamenti dei consumi legati al coronavirus sembrano aver impattato solo parzialmente sul trend positivo che ha caratterizzato l'inizio del 2020 per il mercato italiano della Tecnologia di consumo.



Nella settimana dal: GfK registra un -1,9% a valore rispetto alla media delle quattro settimane precedenti. Le rilevazioni GfK sui consumatori mostrano una certa preoccupazione, ma gli italiani si stanno attrezzando per affrontare la nuova situazione, anche grazie all'online.Inoltre, se, la settimana analizzata mostra un trend decisamente positivo:per lo stesso perimetro di prodotti Tech rilevati dalLavatrici+4,7%.Nelle scorse settimane GfK ha attivato un nuovo tracking settimanale per misurare, con un focus particolare su trasporti e mobilità, viaggi e vacanze, tempo libero e igiene personale. I primi risultati mostrano come - dopo i primi giorni di forte disorientamento e incertezza - i consumatori Italiani stanno cercando di organizzarsi per affrontare questa nuova situazione. Inoltre,Cambiano le abitudini e i consumi, anche perché le persone passano più tempo in casa rispetto al passato. In questo contesto, ildiventa uno strumento importante per affrontare le difficoltà del momento. Oltre all'alimentare, in questi giorni gli italiani dichiarano di averprodotti per l'Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita