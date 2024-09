AVM FRITZ!Fon C6, il cordless per Smart Home e uffici

Da oggi la famiglia di telefoni DECT di AVM si arricchisce con il nuovo modello di punta, FRITZ!Fon C6, il prodotto pensato per gestire la telefonia via Internet o tramite rete fissa.



FRITZ!Fon C6 , disponibile al prezzo suggerito di 79,99 Euro iva inclusa

, risulta particolarmente convincente grazie alla sua acustica in alta definizione e agli innumerevoli servizi Internet che offre, come la ricezione di e-mail, radio web, news feed e podcast. Inoltre, il FRITZ!Fon si può usare come telecomando per le applicazioni Smart Home come la commutazione di dispositivi con la presa intelligente FRITZ!DECT 200/210.

Il display dai colori brillanti (180 ppi), i tasti retroilluminati e il menu di navigazione intuitivo aiutano l'utente a telefonare, navigare e usare i servizi disponibili in modo semplice.





Il FRITZ!Fon C6 è dotato di tutte le funzioni tipiche della gamma FRTIZ!Fon e rende disponibili, in abbinamento ad un FRITZ!Box, fino a 5 segreterie telefoniche, un elenco chiamate riassuntivo e una rubrica telefonica per 300 contatti. Le chiamate ricevute, i messaggi della segreteria, le e-mail e gli aggiornamenti software vengono indicati sul display del FRITZ!Fon: basterà premere il tasto MWI (Message Waiting Indication) per accedervi.

La gestione intelligente dell'energia e un sensore di luminosità sensibile, che regola l'illuminazione del display e della tastiera in base alla luce ambientale, garantiscono una durata prolungata della batteria. Il sensore di movimento integrato "sveglia" il telefono dallo standby non appena viene sollevato.

