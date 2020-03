Emergenza Coronavirus: Xiaomi chiude i Mi Store

In seguito alle disposizioni dell’ultimo decreto emesso dal Governo che prevede ulteriori misure atte a ridurre al minimo le occasioni di contagio del virus Covid-19,

ha provveduto alla chiusura temporanea delle porte di tutti i Mi Store presenti sul territorio, in accordo con, e ha deciso di annullare contestualmente il Mi Fan Festival, in programma per il 6 aprile."Vogliamo continuare a offrire il nostro sostegno al territorio italiano, rispettando le direttive per il contenimento del coronavirus e quindi ci è sembrato giusto fare tutto ciò che è in nostro potere nel rispetto e nella tutela della salute dei nostri utenti e di tutti i nostri collaboratori" -Infatti, per rispettare i protocolli di sicurezza anti-contagio, Xiaomi oltre a chiudere temporaneamente i propri store presenti su tutto il territorio nazionale, ha deciso di annullare anche ildel 6 aprile, evento che ricorre ogni anno per celebrare l'anniversario della propria fondazione e che attira centinaia di persone."Nonostante il Mi Fan Festival rappresenti un momento fondamentale per il nostro brand, abbiamo deciso di agire con senso di responsabilità, annullando l'evento insieme a tutte le altre manifestazioni fisiche in programma per le prossime settimane, ma stiamo lavorando a nuove idee per stupire comunque i nostri fan in quella occasione" -