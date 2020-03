Coronavirus, Tim: Giga illimitati gratis per un mese

iniziativa si inserisce nel progetto

promossa da Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus grazie a soluzioni e servizi innovativi.

ha reso disponibile la possibilità di attivareper i tutti i clienti con un bundle dati attivo (attivabile online su).Inoltre sono previstefino a fine aprile per tutti i clienti con un profilo voce a consumo.L'I clienti Tim possono attivare l’offerta per il mobile scaricando la APP My TIM accedendo alla sezione TIM Party o dalla pagina web dedicata . Le chiamate illimitate da fisso sono attivabili chiamando il Servizio Clienti 187.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita