Canon rivela nuovi dettagli sulla mirroless EOS R5

A distanza di un mese dal primo annuncio di sviluppo, Canon svela nuove informazioni riguardo a EOS R5, la nuova fotocamera mirroless full frame del sistema EOS R.



Con la sua capacità di registrare internamente video 8K fino a 30p sfruttando l'intera larghezza del sensore, questa nuova fotocamera si prepara a ridefinire il mercato delle mirrorless. Inoltre, in tutte le modalità 8K la fotocamera supporta la rinomata tecnologia di messa a fuoco Dual Pixel CMOS AF.



Canon conferma infine che EOS R5 integra un avanzato sistema di autofocus per il riconoscimento degli animali: cani, gatti e uccelli. Il sistema si affida all'identificazione degli occhi, ma anche a quella del muso e del corpo nelle situazioni in cui gli occhi non siano visibili.



Le caratteristiche tecniche di EOS R5 confermate da Canon nell'annuncio di sviluppo dello scorso 13 febbraio 2020 sono:

Nuovi standard in termini di prestazioni, con un'incredibile velocità nello scatto continuo pari a 12 fps tramite otturatore meccanico e 20 fps con otturatore elettronico.

Un nuovo sistema proprietario di stabilizzazione d'immagine interno alla fotocamera, che funzionerà in combinazione con il sistema di stabilizzazione dell'obiettivo.

Condivisione dei contenuti integrata attraverso la funzione di trasferimento automatico dei file dal dispositivo alla nuova piattaforma cloud image.canon.

Due slot per schede di memoria.

