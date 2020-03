Apple chiude tutti negozi retail al di fuori della Cina fino al 27 marzo

A causa del coronavirus Apple ha deciso di chiudere tutti i suoi negozi nel mondo fino al 27 marzo, a eccezione dei 42 Store in Cina che la compagnia ha riaperto solo pochi giorni fa. Lo annuncia il Ceo Tim Cook in una nota stampa.

"Apple si è impegnata in donazioni per la risposta globale al COVID-19 - sia per aiutare a curare i malati che per contribuire a ridurre l'impatto economico e sulle comunità della pandemia - che hanno raggiunto oggi i 15 milioni di dollari in tutto il mondo. Annunciamo inoltre che raddoppieremo le donazioni dei nostri dipendenti per sostenere gli sforzi di risposta di COVID-19 a livello locale, nazionale e internazionale" ha inoltre dichiarato Cook.

Appla ha poi deciso di utilizzare il più possibile lo smart working permettendo ai dipendenti di lavorare in sicurezza a casa: "In tutti i nostri uffici, ci stiamo muovendo verso un’organizzazione di lavoro flessibile in tutto il mondo al di fuori della Cina. Ciò significa che i membri del team dovrebbero lavorare a distanza, se il loro lavoro lo consente, e coloro il cui lavoro richiede la presenza sul posto di lavoro dovrebbero seguire le linee guida per massimizzare lo spazio interpersonale. Opere di pulizia profonda ed estesa continuano ad essere effettuate in tutte le nostre sedi. In tutti i nostri uffici, stiamo effettuando nuovi controlli sanitari e controlli della temperatura. Tutti i nostri lavoratori a ore continueranno a ricevere la retribuzione come da operatività normale. Abbiamo ampliato le nostre politiche di congedo per tener conto delle circostanze personali o familiari create dal COVID-19 - tra cui il recupero da una malattia, la cura di una persona cara malata, la messa in quarantena obbligatoria o le difficoltà dovute alla chiusura delle scuole" ha sottolineato Cook.

Per il futuro Cook guarda avanti con fiducia: "Non c'è alcun dubbio sulla sfida di questo momento. L'intera famiglia Apple è grata agli eroici primi soccorritori, medici, infermieri, ricercatori, esperti di salute pubblica e funzionari pubblici di tutto il mondo che hanno dedicato tutta la loro energia ad aiutare il mondo ad affrontare questo momento. Non sappiamo ancora con certezza quando il rischio maggiore sarà alle nostre spalle. Eppure sono stato ispirato dall'umanità e dalla determinazione che ho visto ovunque nella nostra comunità globale.

Come ha detto il presidente Lincoln in un momento di grandi avversità: “La situazione è carica di difficoltà, e noi dobbiamo elevarci grazie a questa situazione. Poiché le circostanze in cui ci troviamo sono nuove, dobbiamo pensare in modo nuovo e agire in modo nuovo.”È così che Apple ha sempre scelto di affrontare le grandi sfide. Ed è così che ci alzeremo per affrontare anche questa".







