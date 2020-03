Coronavirus, MediaWorld chiude i propri negozi

A seguito dell'emergenza Coronavirus che imperversa nel nostro Paese, MediaWorld ha deciso la chiusura di tutti i negozio presenti in Italia."Ci siamo presi una giornata di riflessione per poter agire e non reagire in funzione degli eventi -- e la decisione che abbiamo preso è quella di chiudere i nostri negozi per ridurre al massimo il rischio di contagio nel rispetto dei nostri Collaboratori e dei nostri Clienti. Per tutti i bisogni e necessità, il sito online www.mediaworld.it rimane aperto"."Ringrazio i colleghi che pur non essendo a contatto con il pubblico, stanno svolgendo con il loro lavoro un ruolo indispensabile alla continuità del servizio, sia verso i nostri Clienti, con le consegne a casa, che verso tutti noi in Azienda, ad esempio con l'elaborazione delle buste paga o il supporto IT. Ricordiamoci che dopo la tempesta esce sempre l'arcobaleno" conclude Monferrini.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita