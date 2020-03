Apple ha presentato il nuovo l'iPad Pro caratterizzato da chip A12Z Bionic, ultra-grandangolo, microfoni di qualità professionale e uno scanner LiDAR che offre funzioni evolute di rilevamento della profondità.



A partire da oggi è possibile ordinare il nuovo iPad Pro su apple.com e nell'app Apple Store e sarà disponibile nei negozi a partire dalla prossima settimana.

iPad Pro da 11" e da 12,9" sarà disponibile nei colori argento e grigio siderale. La configurazione di base da 128GB offre ai clienti ancora più spazio per app e contenuti; sono inoltre disponibili modelli da 256GB, 512GB e 1TB.

€899 per il modello Wi-Fi e €1069 per il modello Wi-Fi + Cellular; iPad Pro 12,9" a partire da €1119 per il modello Wi-Fi e €1289 per il modello Wi-Fi + Cellular. iPad Pro 11" è in vendita su apple.com con prezzi a partire daper il modello Wi-Fi eper il modello Wi-Fi + Cellular; iPad Pro 12,9" a partire daper il modello Wi-Fi eper il modello Wi-Fi + Cellular.

iPadOS 13.4 con supporto per mouse e trackpad sarà disponibile dal 24 marzo come aggiornamento software gratuito per tutti i modelli di iPad Pro, iPad Air 2 e successivi, iPad (quinta generazione e successive), e iPad mini 4 e successivi.

Il supporto per trackpad sarà disponibile su tutti gli iPad con iPadOS 13.4, ed è compatibile con Apple Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 e Magic Keyboard per iPad Pro. Funziona anche con i mouse di terze parti collegati via Bluetooth o USB.

La Magic Keyboard per iPad Pro sarà disponibile a maggio a €339 (modello da 11") o €399 (modello da 12,9"), con layout per oltre 30 lingue fra cui cinese semplificato, francese, tedesco, giapponese e spagnolo.

La Apple Pencil di seconda generazione per iPad Pro è in vendita a €135. La nuova Smart Keyboard Folio per il nuovo iPad Pro è disponibile in nero siderale a €199 (modello da 11") e €219 (modello da 12,9"), con layout per oltre 30 lingue fra cui cinese semplificato, francese, tedesco, giapponese e spagnolo.

I clienti possono permutare un dispositivo idoneo e ricevere una Carta regalo Apple Store o un credito su un nuovo acquisto. Se il vecchio dispositivo non dà diritto a un credito, Apple lo riciclerà gratuitamente.

Pensato per i flussi di lavoro più impegnativi, come il montaggio di video 4K o la progettazione di modelli 3D, iPad Pro fa un ulteriore balzo in avanti in termini di prestazioni. Grazie alla GPU 8-core del chip A12Z Bionic, all'architettura termica migliorata e ai performance controller ottimizzati, iPad Pro garantisce le prestazioni più elevate di sempre su un iPad.Il display è un. Grazie all'ampia gamma cromatica P3, foto e video hanno una resa più brillante, dettagliata e realistica, e così anche le app e i giochi. Laregola automaticamente il refresh rate del display fino a 120Hz, così ogni cosa è fluida e reattiva.iPad Pro ha poiper fare foto bellissime e registrare video 4K, e una fotocamera da 10MP con ultra-grandangolo e zoom 2x per ottenere un campo visivo molto più ampio. L'aggiunta di una seconda fotocamera raddoppia le possibilità in ambito fotografico e video, permettendo di esplorare nuove prospettive e approcci multi-camera - una rivoluzione per i professionisti della creatività.Ora iPad Proche catturano un audio ultranitido fin nei dettagli più impercettibili. È inoltre dotato di quattro altoparlanti che si regolano automaticamente in base all'orientamento del dispositivo per offrire un'esperienza d'ascolto straordinariamente coinvolgente. Le fotocamere e l'audio professionali insieme all'ampio display trasformano iPad Pro in un versatile studio mobile per i professionisti della creatività che si occupano di film, video, podcast, creazione di contenuti e altro ancora.Inoltre è dotato del rivoluzionarioche funziona in ambienti chiusi come all'aperto, misura la distanza dagli oggetti circostanti fino a 5 metri eseguendo una lettura a livello di fotone e a velocità nell'ordine dei nanosecondi. I nuovi framework di profondità in iPadOS combinano i punti di profondità misurati dallo scanner LiDAR con i dati inviati dalle due fotocamere e dai sensori di movimento, sfruttando anche gli algoritmi di computer vision sul chip A12Z Bionic. La stretta integrazione fra questi elementi rende possibile una nuova classe di esperienze AR su iPad Pro.Lo scanner LiDAR: calcolare in automatico l'altezza di una persona è ancora più semplice e rapido, e le utili guide verticali e laterali che appaiono automaticamente permettono misurazioni veloci e accurate. Ora l'app Metro include anche una vista Righello per le misurazioni più minute, e consente agli utenti di salvare per usi futuri un elenco di tutte le misurazioni con relativi screenshot.Con iPadOS 13.4,: questa possibilità permette di scrivere in modo più naturale e offre una maggiore precisione per selezionare il testo e lavorare con fogli di calcolo e app professionali. Progettato specificamente per integrarsi con l'interfaccia touch di iPad, il cursore si presenta con un cerchio che evidenzia, gli elementi dell'interfaccia e i campi di testo, indicando chiaramente gli elementi su cui l'utente può cliccare. Inoltre, è possibile usare semplici gesti sul trackpad per passare da un'app all'altra, aprire lo switcher app o visualizzare il Dock, il Centro di Controllo e le app in Slide Over.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita