Epson A3+ e A2+: stampanti fotografiche pensate per professionisti e artisti

Epson ha annunciato le nuove stampanti fotografiche SureColor SC-P700 (A3+) e SureColor SC-P900 (A2+): indirizzate in particolare ai fotografi professionisti e semiprofessionisti, possiedono caratteristiche e funzionalità che le rendono adatte anche per artisti, case di produzione e laboratori fotografici, oltre che per gli appassionati di fotografia desiderosi di realizzare facilmente immagini in grandi formati.

Il design innovativo che le contraddistingue è il risultato sia di quanto emerso da una ricerca di mercato sia della scelta dell'azienda di realizzare stampanti fotografiche caratterizzate da un'estetica piacevole ma, allo stesso tempo, funzionale: senza superfici aperte in modalità standby, le stampanti sono protette da sporco e polvere così da aumentare affidabilità, efficienza e durata. Durante la stampa, il percorso della carta e` illuminato da luci a LED, in modo da avere una visione diretta dell'immagine in preparazione. Entrambi i modelli ridefiniscono il rapporto tra ingombro e formato di stampa, poiché sono le prime stampanti di questo formato ad alte prestazioni a presentare dimensioni cosi` compatte e pesi così ridotti.

SC-P700 e SC-P900 saranno disponibili da aprile 2020.





Vediamo nel dettaglio le principali caratteristiche:

- tre diversi percorsi per la carta consentono di utilizzare un'ampia gamma di supporti

- valore di stampa D-Max (nero più profondo): 2,95

- touchscreen ottico LCD da 4,3 pollici (utilizzabile anche con i guanti) con interfaccia grafica personalizzabile- Epson Media Installer per una elevata facilità di utilizzo

- spazio colore del blu ancora più ampio per riprodurre immagini ultra-realistiche

- inchiostri neri (PK/MK) sempre disponibili

- layout di stampa Epson dalla funzionalità e dalla flessibilità superiori per semplificare e velocizzare la stampa a colori

- supporto per rotolo senza albero a vite integrato in SC-P700 e opzionale per SC-P900

- nuovo sistema di alimentazione automatica dei fogli (ASF) per l'alimentazione senza problemi di supporti fine art

- ingombro e peso ridotti

- elevata protezione da polvere e sporcizia