IBM e Cisco, una collaborazione per la scuola a distanza  

Aziende che combinano tecnologie e know-how: è la volta di, uniteoffrendo l’accesso alla piattaforma di collaborazionedotata di funzionalità semplici e intuitive per l’educazione online, con unE’per far fronte alla crisi generata da Covid-19, inserita nell’iniziativa di 'A disposizione dai primi giorni della pandemia,. Sono(un numero in continuo divenire) che, attraverso le lezioni virtuali,La piattaforma Cisco-IBM supporta diversi tipi di esigenze anche per altre aree amministrative che potrebbero beneficiare di uno strumento di collaborazione da remoto."Il nostro Paese si trova ad affrontare una situazione senza precedenti, dove il digitale si sta rivelando uno strumento importante per la resilienza. Stiamo mettendo a disposizione le nostre competenze e le nostre tecnologie affinché gli studenti possano continuare ad apprendere: questo è parte integrante del nostro impegno e della collaborazione che abbiamo con le amministrazioni locali e le scuole di tutto il Paese, attraverso il nostro programma Digitaliani""Vogliamo partecipare con i nostri professionisti e la conoscenza di cui disponiamo allo sforzo collettivo per alleviare gli effetti della crisi sanitaria. Il nostro obiettivo, come azienda a supporto del sistema paese, è quello di creare innovazioni a supporto della società, delle aziende e del bene comune. In questa particolare occasione, siamo orgogliosi di poter contribuire, coniugando tecnologia e volontariato, a dare continuità alle lezioni scolastiche degli studenti italiani", affermaLa soluzione di collaborazione completa Cisco Webex, nella versioneconsente di effettuareTutte funzionalità per, a cui gli studenti possono accedere in modalità ospite, senza la necessità di creare un account. Il tutto è, che può ‘invitare’ gli studenti, gestire audio e microfoni di ognuno – dando loro la parola quando necessario – e può registrare la lezione per condividerla o rivederla in seguito.Oltre a ciò,della comunità degli insegnanti un servizio di supporto per l’adozione e l’utilizzo della piattaforma, attraversoche dalle proprie abitazioni mediante Cisco Webex fungono daper permettere loro di ottenere il massimo dalla piattaforma e per aiutarli a risolvere qualsiasi dubbio o problema tecnico.La piattaforma Cisco Webex è utilizzata ogni mese da oltre 130 milioni di persone in tutto il mondo ed elabora più di 6 miliardi di minuti di riunioni. E’ unasempre accessibile attraverso una connessione internet, che garantisce privacy e sicurezza di dati e contenuti condivisi nel corso delle sessioni, mediante l’utilizzo di strumenti avanzati di sicurezza e criptazione.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita