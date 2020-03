Coronavirus, ritiro e consegna a domicilio degli smartphone Xiaomi

Per andare incontro alle esigenze degli utenti in questo momento particolarmente delicatorafforza il proprio customer service, mettendo a disposizione. Infatti l’azienda ha avviato un nuovo servizio post-vendita per tutti i propri clienti.Gli utenti, che hanno acquistato i propri dispositivi attraverso i canali autorizzati Xiaomi, potranno usufruire di un’assistenza “porta a porta” contattando il servizio clienti Xiaomi al numeroattivo dale il. Un corriere incaricato ritirerà il device (gratuitamente, per i dispositivi in garanzia) all’indirizzo indicato dal cliente e verrà portato in uno dei centri assistenza Xiaomi presenti sul territorio italiano. Al termine della riparazione, lo smartphone verrà riconsegnato direttamente all’indirizzo scelto dal cliente.Inoltre, Xiaomi è al lavoro con tutti i propri distributori autorizzati per estendere, per gli utenti che hanno riscontrato problemi con il proprio dispositivo Xiaomi.Infine, tutti i prodotti Xiaomi la cui garanzia terminapotranno beneficiare di un ulteriore periodo di garanzia di tre mesi.Per dettagli aggiuntivi sul servizio di assistenza clienti visitare il sitoSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita