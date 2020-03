Uno degli elementi caratterizzanti della pandemia da COVID-19 sono le, generate dagli ingressi contingentati. All'inizio il fenomeno guadagnava l'attenzione mediatica, ormai è la norma. Anche se non fa più notizia, resta il fatto che per acquistare generi di prima necessità bisogna armarsi di pazienza e accodarsi, anche per ore. In questo frangente dà un aiuto il sito www.dovefila.it Conta sulla comunità virtuale e sul senso civico di tutti, perfuori dai supermercati. Mediante la geolocalizzazione visualizza una mappa della zona in cui si trova l'utente, mettendo in primo piano le rivendite di alimentari.Ilè il punto di forza del sito. Grazie e grandi icone e alla tempistica in primo piano, permette di farsi un'idea immediata della situazione. Di primo mattino non ci sono tempistiche, solo l'invito a segnalare. Man mano che il tempo passa si moltiplicano le segnalazioni. Le grandi città sono quelle in cui il contributo è di maggiore aiuto. Nei piccoli centri spesso non ci sono segnalazioni, va da sé che dovrebbero esserci anche meno persone.La cartina, così come presentata, è un prezioso aiuto per capire il momento migliore per andare a fare la spesa nel proprio supermercato preferito. Oppure per scegliere quello che in un dato momento ha un assembramento minore.La parte collaborativa è importante, ossia prodigarsi anche per segnalare le code. Del resto, è anche un modo per impiegare una piccola frazione del tempo d'attesa per l'ingresso contingentato. Basta selezionare il punto vendita, e fare clic sul numero approssimativo delle persone in coda. Se poi c'è una stima dei tempi d'attesa, tanto meglio.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita