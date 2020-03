Polaroid: celebra il suo nuovo look con la gamma di fotocamere Polaroid Now

Dopo 82 anni di storia, è tempo di fare un passo in avanti per

Polaroid : l'azienda fondata da Edwin Land nel 1937, ha deciso infatti di mettere fine al marchio

Polaroid Originals,

con il quale si era presentata sul mercato

nel 2017, e di tornare al suo nome originale

"Polaroid"

.



Per festeggiare questo cambiamento,

Polaroid

ha presentato un

nuovo look per il decennio

, debuttando con una nuova gamma di

fotocamere analogiche autofocus istantanee, la Polaroid Now.

La gamma di

Polaroid Now

sarà disponibile per un periodo di tempo limitato in

- rosso, arancione, giallo, verde e blu – ovvero le cinque iconiche varianti che riprendono il famoso "

arcobaleno

"

Polaroid



Il nuovo design della fotocamera è caratterizzato da linee curve e fluide, che segnano un allontanamento dalle forme più squadrate del passato, garantendo agli utenti una migliore esperienza.

, oltre ai classici bianco e nero, che continueranno ad essere i toni principali.Il nuovo design della fotocamera, che segnano un allontanamento dalle forme più squadrate del passato, garantendo agli utenti una migliore esperienza.

A proposito della nuova estetica del brand, il

ha dichiarato:

"Negli anni '70, Polaroid ha rivoluzionato le regole del branding con l'introduzione nel portfolio prodotti di una gamma caratterizzata dai vivaci colori dell'arcobaleno. Il 2020 segna un nuovo capitolo nella storia dell'azienda, è il momento per noi per celebrare questo patrimonio, ma avendo allo stesso tempo lo sguardo rivolto al futuro. Il nuovo design ne è la prova, grazie alla gamma colori esclusiva di Polaroid."





L'iconico "arcobaleno" continuerà ad essere parte del brand, con il lancio della nuova

, caratterizzate da una serie di sfumature che vanno dai blu lunari ai toni caldi dell'arancione e del rosso. Inoltre, sarà disponibile anche l'

inedita serie di pellicole i-Type Black Frame



, la cui cornice nera diventerà un elemento continuativo nella linea di prodotti Polaroid.

Dal punto di vista pratico, a differenza dei modelli precedenti Polaroid OneStep 2 e OneStep+, questa fotocamera istantanea è dotata di un obiettivo che passa automaticamente dal formato panorama a quello del ritratto, per uno scatto ogni volta più preciso. Un'altra caratteristica distintiva è il flash, molto preciso anch'esso, che tiene conto delle condizioni di luce, consentendo ottimi risultati anche in situazioni di scarsa luminosità. Infine, la batteria di lunga durata consente di scattare usando fino a 15 confezioni di pellicole, rendendola l'accessorio perfetto per qualsiasi avventura.

La macchina fotografica Polaroid Now è in vendita a partire dal 26 Marzo 2020 sul sito ufficiale www.polaroid.com con prezzo suggerito al pubblico di

€129,99.

Le pellicole Color i-Type - Black Frame Edition e Color i-Type - Color Wave Edition sono in vendita dal 26 Marzo 2020 al prezzo suggerito di

€16.99.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita