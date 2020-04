Report idealo: gli italiani acquistano online soprattutto elettronica

Come ogni anno,– portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – ha analizzato ilche utilizzano laI dati analizzati hanno permesso di elaborare statistiche sui prodotti più acquistati online, dall’elettronica di consumo alla moda, interessanti indicazioni sui profili demografici degli utenti in materia di abitudini d’acquisto digitale e dati legati ai fenomeni digitali di massa degli ultimi anni, come ad esempio Black Friday o Amazon Prime Day.I dati analizzati hanno mostrato come l’effettui, in media,. Secondo il report, i consumatori digitali italiani possono essere divisi in(20%, almeno un acquisto a settimana),(80%, almeno un acquisto al mese) e infine(20%, un acquisto ogni trimestre o meno). Tale divisione mostra come il mercato digitale italiano sia dominato dagli acquirenti abituali: un e-consumer italiano su due acquista infatti online almeno una volta al mese, se non di più.In tutti i paesi in cui è presente idealo, ad eccezione della Francia, la maggior parte delle ricerche online è effettuata da. Per quanto riguarda l’Italia, il loro peso è pari almentre quello delle donne si attesta al. Relativamente alle fasce d’età, invece, i consumatori tra isono quelli predominanti e rappresentano ildel totale, seguiti dai(23,4%) e dai(21,5%). In Germania, Francia e Austria la quota più alta è invece quella deiL’analisi effettuata ha rivelato come ildegli e-consumer italiani legge spesso test o guide all’acquisto. Il, invece, legge spesso recensioni e opinioni di altri utenti. Ilè più propenso ad acquistare un prodotto se è disponibile la consegna presso un punto di ritiro mentre ilè disponibile ad acquistare presso un negozio online meno noto se è possibile risparmiare.I dati relativi all’andamento del prezzo di ogni prodotto mostrano importanti differenze tra i sei paesi europei in cui è presente idealo. Ad esempio, il paese nel quale fluttuano maggiormente i prezzi è la(18,2%), segue il(17,8%), l’(17,7%), l’(16,3%), la(13,7%) e infine la(13,2%).Nel corso del 2019, i prezzi dei prodotti sono fluttuati delse consideriamo la media delle fluttuazioni per le prime 20 categorie maggiormente cercate nel 2019. Nel dettaglio, i prodotti della top 20 di idealo i cui prezzi hanno subito maggiori oscillazioni sono stati:(53,3%),(47,2%),(41,0%),(40,0%),(28,0%),(26,3%),(25,6%),(24,4%),(23,9%) e(19,8%).Relativamente alle possibilità di risparmio del canale online, in Italia, i dieci prodotti con il risparmio massimo medio nel 2019 sono stati:(-37,6%),(-29,1%),(-28,5%),(-21,9%),(-20,8%),(-20,4%),(-20,0%),(-19,6%),(-19,3%) e(-16,5%).Ma quali sono i prodotti più acquistati in rete dagli italiani? Sempre in base al sondaggio commissionato da idealo,(74,9%),(64,4%), con le sneakers in particolare (57,5%), sono le categorie merceologiche più cercate online dagli Italiani. A seguire troviamo i prodotti per la(46,9%), ie i(45,1%) insieme a tutto quanto è necessario per lo(38,3%). Inoltre, grande rilevanza hanno i prodotti per l’(32,2%) e quelli per gli(28,1%).Nel 2019, i consumatori digitali hanno cercato e confrontato principalmente i prezzi di smartphone e di prodotti legati all’elettronica di consumo. In questo, gli utenti italiani mostrano una certa affinità con i consumatori europei. I dieci prodotti maggiormente desiderati in Italia lo scorso anno sono stati: Italia: le cuffiedel 2019, le scarpe1460 da donna, gli smartphone, il videogame, la(PS4) Slim, ancora gli smartphonee infine le scarpeSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita