Moto g8 power lite: con batteria a lunga durata e sistema a tripla fotocamera

Il nuovo smartphone moto g8 power lite di Motorola, con display Max Vision da 6,5", è progettato per offrire fino a tre giorni di autonomia, con la sua potente batteria, garantendo al contempo prestazioni ultra-reattive e foto eccezionali, da vicino o da lontano, grazie a un sistema professionale dotato di tripla fotocamera.

La batteria di moto g8 power lite è da 5.000 mAh e offre il massimo dell'autonomia indipendentemente da ciò che si ha in programma di compiere: ascoltare musica fino a 100 ore o guardare video fino a 19 ore. Il sistema di fotocamere è pensato per essere versatile.

La tripla fotocamera di moto g8 power lite consente di catturare facilmente foto più nitide. La messa a fuoco rapida del sensore principale da 16MP permette di realizzare scatti ultra-veloci, mentre la fotocamera Macro Vision di scattare primi piani per avvicinarsi 4 volte di più al soggetto e giocare con la profondità di campo per i ritratti.

Con il processore octa-core e i 4GB di RAM è possibile navigare, lavorare e giocare senza problemi.

64GB di memoria, espandibili fino a 256GB utilizzando lo slot per schede microSD, consentono di conservare tutte le app, le foto, la musica e le serie tv.

moto g8 power lite supporta le esclusive Moto Experience e ha un design idrorepellente.

moto g8 power lite arriverà nelle prossime settimane in alcuni Paesi selezionati dell'America Latina, Europa, Asia e Australia.

