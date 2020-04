Coronavirus, Vodafone: Giga illimitati per imprese e studenti

In seguito al protrarsi della crisi sanitaria, Vodafone ha deciso di prolungare la validità delle iniziative rivolte ai clienti e alle imprese lanciate

durante l'emergenza Covid-19.



Pertanto, per continuare a supportare le imprese di tutto il territorio nazionale, Vodafone prolunga fino al 13 aprile i Giga illimitati. Un'offerta lanciata già a fine febbraio per consentire alle aziende, grandi e piccole, di restare in contatto con colleghi, clienti e fornitori da remoto senza ulteriori costi e incentivare l'adozione dello smart working.





Inoltre, con lo scopo di favorire l'accesso costante al digital learning con scuole e università chiuse, Vodafone ha esteso di un mese l'iniziativa rivolta agli studenti a partire dalle Scuole Superiori in tutta Italia che prevedeva l'eliminazione del limite di Giga per un mese.





Infine, per consentire agli italiani bloccati all'estero di rimanere sempre in contatto con i propri cari, Vodafone ha prolungato fino al 30 aprile la disponibilità di tutti i Giga della loro offerta nazionale anche nei paesi dell'Unione Europea, senza le limitazioni previste dalla regolamentazione UE né costi aggiuntivi.

