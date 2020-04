InfoCovid, l'app che fornisce informazioni sul Covid-19

L'app permette di fare domande su più temi legati al coronavirus: dai sintomi più comuni alle best practice per difendersi dal contagio, dai modi per evitare una diffusione massiccia del virus alle possibilità di spostamento.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 10/04/2020