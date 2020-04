Readly, cucina e casa le letture preferite dagli italiani

cucina

casa

yoga

dolci

cruciverba

In seguito alle disposizioni dei singoli Paesi per l’oltre a documentarsi sul web, gtramite l’approfondimento dil’app di abbonamento che propon(il servizio è gratuito per due mesi dal 1 aprile scorso) analizza lenei paesi in cui è presente.“Stiamo assistendo ad un aumento dei download di Readly in molti paesi: in generale, cresce l’interesse per la lettura di riviste in un momento in cui gli sviluppi dell'epidemia di Corona sono molto rapidi. Complessivamente, i download del mese di marzo in tutti i Paesi in cui siamo presenti segnano un +62% rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 21% rispetto a febbraio 2020”, afferma. “Crediamo che l'aumento della lettura su Readly indichi anche una crescente necessità di evasione da parte dei lettori, in questo momento di crisi. Molti dei nostri 5.000 titoli offrono contenuti che consentono una pausa di svago, rispetto alla drammaticità dell’attualità in tutto il mondo”, prosegue Hedengren.“Il nostro obiettivo è incrementare il numero di lettori per gli 800 editori che sono presenti sulla nostra piattaforma e che con i loro contenuti offrono alle persone la possibilità di proteggere la propria salute e mantenere un atteggiamento positivo, anche una volta superata questa enorme sfida”, conclude Hedengren.In particolare,- primi in Europa a iniziare un periodo di isolamento - pur informandosi sulla situazione, hanno incentrato lasoprattutto dedicandosi allaTra ledagli italiani nella ricerca all’interno delle riviste presenti sulla app Readly si trovano, nell’ordine:a dimostrazione di unaall’interno dei periodici.Secondo i dati di Readly, nelle ultime due settimana nel nostro Paese èI lettorihanno mostrato tendenze simili, orientandosi versoche hanno mostrato un aumento nelle ultime settimane, rispetto sia al mese precedente che allo stesso periodo dell'anno precedente.Il maggior tempo trascorso in casa in questo periodo accresce la tendenza asono un'ulteriore indicazione delle attività che molti intraprendono per mantenersi attivi.In Germania e Austria invece sonoSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita