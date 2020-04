Mi Fan Festival 2020: oltre 100.000 partecipanti alla maratona di eventi in diretta streaming

Anche quest’anno si è concluso il, l’evento che celebra l’anniversario della fondazione di Xiaomi , e con cui l’azienda desidera ringraziare la sua numerosissima Mi Community.I Mi Fan italiani hanno fatto registrare numeri davvero incredibili: il 6 aprile, dalle 18:00 alle 24:00,Ad intrattenere il pubblico sui canali social dell’azienda, ma non solo, Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia insieme a diversi ospiti tra i quali Ivan Zaytsev, brand ambassador e fuoriclasse della pallavolo italiana e Andrea Galeazzi, punto di riferimento per tutti gli appassionati di tecnologia.Il Mi Fan Festival è stato anche un importante appuntamento per accedere a una serie promozioni. In meno di una settimana sono stati effettuati su, per un numero totale di prodotti acquistati decisamente maggiore.Sul podio dei tre smartphone più venduti Mi 9T 6+64GB, con il suo potente processore Qualcomm Snapdragon 730 e la tripla camera AI da 48MP, guadagna il primo posto della classifica e registra il sold out. Segna il tutto esaurito anche Redmi Note 8 Pro 6+64GB, che conquista il secondo scalino del podio e si rivela l’alleato perfetto per un’esperienza fotografica e di gioco superiore, seguito da Redmi 7A , grande batteria e prestazioni impeccabili. Sold out anche Redmi Note 8T 4+128GB che, con il suo design di tendenza, esercita un fascino senza tempo.Non sono state da meno le vendite dei prodotti ecosystem. Mi Smart Band 4 continua a confermarsi un vero Best Buy, seguito da Mi LED Smart Bulb , la lampadina intelligente che dà colore alla casa e Mi True Wireless Earphones 2 , gli auricolari che offrono un audio di qualità superiore.Registrano invece sold out i prodotti dedicati alla smart home: Mi Motion-Activated Night Light 2 Il Mi Fan Festival ha segnato inoltre un altro momento epico: l’inizio delle vendite di due nuovi fuoriclasse Mi 10 Mi 10 Pro , scesi in campo il 7 aprile per il loro debutto ufficiale in Italia. A partire dal 15 aprile,, sarà anche disponibile presso i principaliIn aggiunta, per tutti coloro che hanno invece acquistato o che acquisteranno Mi 10 o Mi 10 Pro presso qualsiasi rivenditore online o offline in Italia, hanno diritto,, ad un servizio di riparazione e/o sostituzione gratuita una tantum presso un Centro Assistenza Xiaomi. Inoltre, acquistando Mi 10, Mi 10 Pro su mi.com si avrà diritto a una estensione di garanzia pari a dodici mesi.Infine, grazie alla Garanzia Convenzionale – Covid 19 per tutti i prodotti Xiaomi la cui garanzia legale scade tra il 15 marzo 2020 e il 15 aprile 2020,e ilSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita