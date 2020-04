Revenge spending: gli acquisti più desiderati delle prossime settimane

Una domanda che si pongono in molti, ma non conoscendo la data di un ritorno alla normalità si sta però assistendo a un fenomeno noto come ‘La traduzione letteraria dell’espressione ‘Fare acquisti per vendetta’ rappresenta un un modo pere dalla programmazione delle prossime spese. Wiko, brand franco-cinese di telefonia, attento a cogliere i trend e i topic del momento, ha dedicato a questo temacon l’obiettivo diPer cominciare, si parte da un assunto:concentrando(82%). Il rimanente 18% ha acquistato anchepotendo contare su maggiore tempo libero a disposizione.Ilè risultato il canale preferenziale per i beni di prima necessità (54%), forte di una maggiore disponibilità e varietà di prodotti; al contempo si è riscoperto il piacere di(46%).nell’indicare la spesa per celebrare la fine del lock down, sottolineando il desiderio di tornare a una tanto bramata socialità. Una scelta che ha avuto la meglio sullo shopping (34%).della community IG di Wiko è rappresentata da, mentre un gioiello o un accessorio prezioso ha conquistato solo un tiepido 30%., dispositivo che con altri strumenti high tech è risultato fondamentale durante la quarantena per mantenere i contatti con la propria cerchia di amici, familiari, ma anche per esigenze lavorative.. Una tendenza che Wiko aveva già riscontrato in un precedente studio, condotto in collaborazione con Skuola.net, in cui la maggioranza del campione aveva confermato la tendenza a cambiare il telefono solo quando effettivamente il device non funzionava più, nonostante alcune promozioni ghiotte offerte promozionali.. Un desiderio di spesa, ma anche di socialità e di intrattenimento culturale, espresso nel 70% delle risposte.Si inizia a parlare di vacanze estive, con tutte le perplessità dovute alla situazione in corso. In questo caso, la community Instagram di Wiko ha confermatoSolo il 45% sta già ragionando su prossimi viaggi da pianificare, mentre il 55% preferisce attendere e avvicinarsi a una situazione di normalità prima di preparare, anche solo mentalmente, le valigie., a conoscere il nostro Paese, muovendoci nella Penisola, mossi anche dalla volontà di sostenere l’economia interna.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita