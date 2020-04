Redmi Note 9S: dal 28 aprile disponibile in Italia

ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano di, il nuovo modello che va ad ampliare la line-up della famiglia Redmi Note., Redmi Note 9S sarà disponibile in Italia suin tre diverse colorazioni –, rispettivamente al prezzo diDotato del potente chipset Qualcomm Snapdragon 720G, che si compone di una CPU octa-core con frequenza di clock massima di 2,3GHz, GPU Adreno 618 e tecnologia di elaborazione a 8 nm. Grazie alla sua avanzata tecnologia AI e ai miglioramenti in termini di efficienza energetica, Redmi Note 9S offre un'esperienza utente senza precedenti.Essendo il primo smartphone della serie Redmi Note ad essere, consente un’accelerazione più rapida che si traduce in un migliore feedback tattile rispetto ai motori tradizionali.La suaoffre agli utenti un’alimentazione completa per tutto il giorno, anche durante un utilizzo prolungato. Inoltre, il dispositivo offre una ricarica veloce da 18W e viene fornito con un caricabatteria da 22,5W all’interno della scatola.Dotato di un, il dispositivo offre anche laper la riduzione della luce blu per un comfort visivo di lunga durata.Redmi Note 9S contribuisce alla continua evoluzione della serie Redmi Note grazie allo sviluppo di dispositivi di alta qualità dotati di une di. Redmi Note 9S è dotato di unacon un obiettivo principale da 48MP e un ampio sensore da 1/2” per foto diurne ad altissima risoluzione. Il suo obiettivo ultra grandangolare da 8MP permette agli utenti di catturare immagini di gruppo con facilità, mentre il suo obiettivo macro da 5MP e il sensore di profondità da 2MP completano la configurazione per catturare immagini straordinarie in ogni momento.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita