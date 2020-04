Getac presenta il tablet rugged A140G2 da 14”

Getac ha annunciato il lancio del proprio tablet rugged A140 G2. Il nuovo dispositivo consolida la comprovata esperienza basata sull'apprezzato A140 G1 di Getac, mettendo a disposizione dei professionisti che operano in diversi settori, un tablet potente ma versatile, che eccelle in ambienti di lavoro esigenti.

Unità grafica integrate UHD e un ampio display Lumibond 2.0 da 14'', il più grande all'interno della gamma di tablet Getac, consentono di visualizzare tutte le informazioni in maniera dettagliata su un unico schermo, senza necessità di scorrimento.

Il tablet A140 G2 è certificato MIL-STD810H e IP65, ciò significa che resiste a cadute fino a 1,2 metri, nonchè a urti, vibrazioni, polvere, liquidi e altro ancora. Inoltre, quando è necessario, resta pienamente operativo a temperature da -29°C a 63 °C.





Tecnologia rugged abbinata alla connettività 4G LTE/Wi-Fi/Bluetooth e la potenza di elaborazione leader di settore, rende il tablet A140 G2 particolarmente indicato come terminale di dati mobili (MDT) per i professionisti dei servizi di emergenza. Per esempio, i vigili del fuoco possono inviare o ricevere le informazioni sui rischi specifici del sito (SSR), verificare i piani di intervento ed eseguire il controllo dei dati chimici direttamente dalla scena dell'incidente, così da incrementare la propria conoscenza sulla situazione reale e aumentare la sicurezza di tutto il team. L'ampio display touchscreen può essere utilizzato sotto la pioggia e indossando dei guanti, garantendo un perfetto funzionamento in scenari di emergenza difficili.





Il tablet A140 G2 viene fornito con la garanzia triennale "Bumper to Bumper", che copre i danni accidentali.

