Motorola presenta i nuovi smartphone: motorola edge+ e motorola edge

A chi desidera un device 5G a un prezzo ancora più competitivo

motorola edge

offre un’esperienza eccellente in termini di fotocamera, intrattenimento e prestazioni.

è il nuovo “Top di gamma” di Motorola, progettato per offrire velocità, potenza e il massimo delle prestazioni 5G. Integra il processore, il più innovativo del mercato, che garantisce prestazioni ancora più veloci, fino al 25% maggiori rispetto alle generazioni precedenti, con una reattività incredibile per navigare, guardare video e giocare. I 12 GB di memoria RAM DDR5 conferiscono allo smartphone un’altissima fluidità di calcolo, con una larghezza di banda massima aumentata del 30% e un minore consumo della batteria, così da sfruttare in pieno le potenzialità offerte dalla connettività 5G. L’innovativo sistema di antenne 5G consente di collegarsi a frequenze mmWave e a frequenze sotto i 6GHz, garantendo compatibilità 5G globale e velocità superiori a 4 Gbps.Il nuovo Motorola edge+, il nuovo standard di velocità per le connessioni Wi-Fi, che permette una velocità di connessione straordinaria e un minore dispendio di energia. Il nuovissimo display Endless Edge delha un’angolazione di quasi 90 gradi su entrambi i lati del dispositivo e si estende per 6,7 pollici. Il rapporto 21:9 conferisce al prodotto una buona ergonomia e permette di utilizzare lo smartphone comodamente per l’intrattenimento e per godersi i propri film e contenuti preferiti.Il display mostra un miliardo di sfumature di colori e offre una qualità dell'immagine incredibilmente dinamica. Con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, lo schermo reagisce in modo fluido ad ogni gesto o swipe sul display, per risultati straordinari. Il display Endless Edge non è solo bello da vedere ma anche funzionale. Lo schermo curvo e la larghezza contenuta deloffrono le proporzioni ideali per l'utilizzo con una sola mano.L’, che fa parte della nuova suite di funzionalità software, consente di personalizzare il proprio modo di interagire con il dispositivo. Scorrendo in modo facile sui bordi verso l'alto o verso il basso, è possibile consultare il pannello delle notifiche o passare da un'applicazione all'altra. I bordi del display servono anche come avviso quando non si utilizza il telefono: si illuminano mostrando lo stato di carica della batteria, le chiamate in arrivo, le sveglie e le notifiche. Con la modalità di gioco, i giocatori possono ruotare il telefono lateralmente e utilizzare due pulsanti aggiuntivi personalizzabili sul bordo superiore dello schermo per un gameplay a quattro tocchi contemporanei simile a quello di una console.La fotocamera principale diha un sensore da 108 MP ed è quasi 3 volte più grande dei sensori da 12MP utilizzati sui precedenti smartphone di punta. Grazie alla tecnologia Quad Pixel, questo sensore ha una sensibilità alla luceper scattare foto incredibilmente chiare e nitide in qualsiasi condizione di luce. Il sistema di tripla fotocamera offre un obiettivo per ogni scatto: si può catturare ogni dettaglio da lontano utilizzando lo zoom ottico ad alta risoluzione sul teleobiettivo da 8MP, scattare foto panoramiche con l’obiettivo ultra-grandangolare da 16MP o avvicinarsi ad un soggetto e cogliere qualsiasi particolare attraversoGli utenti potranno godere anche delle altissime capacità video di, che consente di registrare video ad una risoluzione fino a 6K. La stabilizzazione video più avanzata del settore compensa tutte le sfocature legate al movimento, al cambiamento di messa a fuoco e agli orizzonti storti e combina OIS ed EIS per una migliore qualità video in condizioni di scarsa illuminazione. La nuova funzione di scatto video consente persino di catturare, durante le riprese video, una foto ad alta risoluzione da 20MP. Ilè dotato di funzioni software intuitive, come la modalità video portrait che garantisce un bellissimo effetto di sfocatura ai video, lasciando a fuoco il soggetto in primo piano. Il doppio OIS sulla fotocamera principale e sul teleobiettivo compensa i movimenti indesiderati della fotocamera, mantenendo nitidezza e alti livelli di dettaglio.è equipaggiato con una potente batteria da 5000 mAh, la più ampia che si può avere su un qualsiasi telefono 5G presente sul mercato, per offrire un’autonomia pari a 2 giorni di utilizzo8. La batteria supporta la tecnologia TurboPower con ricarica via cavo e ricarica senza fili, per condividere l'alimentazione anche con altri dispositivi. Il sistema Android 10 stock garantisce un’esperienza software intuitiva, che poteva però essere arricchita con ulteriori funzionalità che migliorassero l'esperienza mobile. È dotato dello stesso display Endless Edge da 6,7" die offre una qualità audio del medesimo livello. Questo smartphone offre una connettività 5G sub-6 GHz, un potente processore Qualcomm Snapdragon 765, un'ampia batteria da 4500 mAh e un sistema avanzato di tre fotocamere con un obiettivo principale da 64 MP, un sensore ultra-grandangolare da 16MP con Macro Vision e un teleobiettivo da 8MP.sarà disponibile in Italia da maggio a partire da 1.199,99 €.sarà disponibile in Italia da maggio a partire da 699,99 €.