L'iPhone SE arriva nei negozi Tim

I nuovi iPhone SE saranno disponibili a Listino TIM nella versione 64gb e 128gb, acquistabili anche a rate a partire da 49€ di anticipo più 15€ per 30 mesi.

A partire da oggi 24 aprile sarà disponibile presso i negoziil nuovodi seconda generazione, un potente iPhone con display Retina HD da 4,7 pollici, e la sicurezza evoluta del Touch ID.Il nuovo iPhone SE hasviluppato da Apple, il più veloce di sempre su uno smartphone e all'altezza anche dei compiti più impegnativi, e il miglior sistema a singola fotocamera mai visto su un iPhone, che offre i vantaggi della modalità Ritratto; inoltre è progettato per non temere le intemperie grazie alla resistenza all'acqua e alla polvere.iPhone SE, e presenta un design in alluminio aerospaziale e vetro resistente e un display Retina HD da 4,7 pollici con True Tone che regola il bilanciamento del bianco in base alla luce ambientale per dare allo schermo una luminosità più naturale e offre un'ampia gamma cromatica che restituisce colori incredibilmente fedeli.