Italiani navigatori, in quarantena uno su due naviga sul web senza uno scopo

Cucina e casa, le letture preferite dagli italiani Con le restrizioni causate dal coronavirus aumenta il tempo dedicato alla lettura e si registrano nuove tendenze. Le preferenze degli italiani 'blindati' in casa vanno a cucina e casa.

Riposare : 64,5%

: 64,5% Leggere : 47,5%

: 47,5% Fare esercizio fisico : 45%

: 45% Mantenere una dieta sana : 41%

: 41% Fare meditazione: 15%

Interior Design e Arredamento : +56%

: +56% Parole crociate e sudoku : +53%

: +53% Giardinaggio : +36%

: +36% Fitness : +36%

: +36% Politica e attualità: +30%

quindi in isolamento dalla vita sociale, al netto delle attività lavorative o di studio,ritiene diper alleviare la noia. E’ ciò che emerge dall’indagineil servizio di abbonamento digitale alle riviste, che ha commissionato la. Lo studio ha coinvolto un campione di oltree riporta quindi le risposte relative al periodo diSecondo lo studio,quando trascorre molto tempo sui social media, lamentando, rispettivamente nel 35% e nel 33% dei casi.In questo periodogli Italiani intervistati cercano in questo periodo didi dedicarsi allaNel dettaglio, queste leidentificate dagli intervistati per mantenere il p“Non sorprende che prendere del tempo per sé, per riposare o per fare esercizio fisico sia considerato come un modo per mantenere lucidità e pensieri positivi. Vediamo inoltre che anche la lettura è per gli italiani un modo per rinvigorire la propria salute mentale. Leggere riviste in questo periodo non è solo significativo in termini di informazione, ma può essere di stimolo per il nostro cervello. Contrariamente a scorrere passivamente i social media o guardare la TV, i contenuti delle riviste possono ispirare e attivare le persone”, affermaReadly ha rilevato una crescente attività sulla propria app nelle ultime settimane. I download sono aumentati in modo significativo tutti i paesi: +62% nel mese di marzo, rispetto a marzo 2019 e + 21% rispetto a febbraio 2020. In particolare, sulla piattaforma Readly nel mese di marzo, rispetto a febbraio, le seguenti categorie hanno visto un incremento di lettura maggiore nel nostro Paese:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita