Epson: SC-T2100 è il nuovo modello della gamma SureColor

Grazie al collegamento wireless può essere posizionata ovunque su una scrivania o sul proprio supporto per produrre un'ampia gamma di documenti professionali, tra cui poster, presentazioni, schemi CAD e progetti architettonici e ingegneristici; il suo design salvaspazio, intelligente e robusto, consente di riporla facilmente quando non viene utilizzata.



Gli inchiostri a pigmenti Epson UltraChrome XD2 offrono stampe di lunga durata, caratterizzate da colori brillanti e linee nette su qualsiasi tipo di carta, anche per l'uso in esterni.

L'esclusiva funzionalità di commutazione automatica consente di passare da carta in rotolo di grande formato a fogli singoli A4/A3 senza l'intervento dell'utente, una funzione ideale per le piccole imprese che devono produrre stampe di tipo diverso in spazi di lavoro limitati.

Grazie alla connettività wireless e Wi-Fi Direct integrata, architetti e progettisti possono stampare senza problemi da smartphone e tablet oppure utilizzare il nuovo touchscreen LCD a colori da 4,3 pollici, che offre navigazione e controllo dei menu in modo semplice e intuitivo.

SureColor SC-T2100 sarà disponibile da maggio 2020.



