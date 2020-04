Poiché la domanda di test in mobilità per il COVID-19 continua a crescere, c'è un'urgente necessità di snellire il processo per renderlo più sicuro ed efficiente.



L'applicazione è facile da usare: gli operatori sanitari scansionano il codice presente sul documento della persona da sottoporre al test, scansionano il codice a barre sul campione prelevato per associarlo alla persona, e poi stampano o esportano i dati così acquisiti. Questo approccio senza contatto evita la necessità di dover maneggiare documenti di identità o di acquisire i dati manualmente ed elimina gli errori di inserimento dei dati.





L'applicazione unisce il riconoscimento del testo e la scansione dei codici a barre per acquisire i dati delle carte d'identità e dei passaporti con zone a lettura ottica (Machine Readable Zone, MRZ), e delle patenti di guida statunitensi e canadesi - utilizzando il codice a barre PDF417 presente sul retro.





"L'applicazione Patient Data Capture non richiede alcuna integrazione e può essere utilizzata su dispositivi mobile di proprietà dell'ospedale o del personale",

ha dichiarato Samuel Mueller, CEO di Scandit. "È una soluzione gratuita pensata per rendere il processo di raccolta dei campioni per i test più rapido e sicuro per gli operatori sanitari impegnati in prima linea."

