Coolpix W150: la creatività nelle mani dei bambini

Caratteristiche principali:

Impermeabile fino a 10m, resistente alla polvere, all’urto da 1,8m e alle basse temperature -10°C

Semplicissima da utilizzare: consente di inquadrare e scattare con facilità; le impostazioni sono ottimizzate automaticamente

Modalità Reticolo volto subacqueo : la fotocamera scatta fino a quattro foto ogni volta che inquadra un volto

Risultati sempre eccezionali : sensore CMOS ideale anche in condizioni di scarsa illuminazione, obiettivo zoom ottico NIKKOR 3x e Dynamic Fine Zoom 6x per un raggio di azione più ampio

Filmati di alto livello : la fotocamera registra sequenze video Full HD (1080 p/30 fps) con audio stereo

Ampio schermo LCD anti-riflesso , che offre una visione chiara, anche sott'acqua

Divertente opzione Menu diversificato. Gli utenti possono scattare con l'interfaccia del menu semplice o attivare il Menu diversificato, che è ricco di funzionalità interattive. È possibile ad esempio allegare messaggi vocali alle foto, impostare divertenti schermate di benvenuto, animare le presentazioni.

Snapbridge

Disponibile nei colori orange, blue, white e nelle fantasie flowers e resort.

, lapermette di scattare foto ed effettuare riprese video con la massima facilità., è progettata per essere portata ovunque: sulla neve o sott'acqua sino a 10 metri di profondità.Grazie alla modalità ", questa nuova Coolpix garantisce ottimi risultati. Attivando il "" dedicato ai più piccoli, si ottengono effetti foto integrati facili da applicare, si possono allegare messaggi vocali alle foto, giocare con divertenti schermate di benvenuto e animare le presentazioni!Il pulsante "" dedicato permette di passare facilmente dalla ripresa fotografica alla registrazione di filmati Full HD con audio stereo.L'obiettivo centrale, poi, permette di impugnare la macchina con facilità, mentre l'app per iOS e Androidfacilita la condivisione degli scatti o l'utilizzo di un dispositivo smart per scattare a distanza.