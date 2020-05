Epson amplia la famiglia SureColor SC-T

Epson ha annunciato tre nuove stampanti professionali dalle funzionalità avanzate che ampliano la gamma di largo formato SureColor T: SC-T3405 (con stand da pavimento) e SC-T3405N (da scrivania), entrambe da 24 pollici (A1); e SureColor SC-T5405, una stampante da pavimento da 36 pollici (A0).

Grazie alla tecnologia della testina di stampa Epson PrecisionCore questi tre modelli SureColor T offrono prestazioni elevate, consentendo inoltre di stampare in modalità wireless da tablet e smartphone, ma anche da altre stampanti.

SureColor SC-T3405, SC-T3405N e SC-T5405, già disponibili in Italia, sono progettate per proteggere le stampe dalla polvere e dallo sporco e, grazie ai costi totali di gestione (TCO) migliorati e più bassi, si adattano perfettamente agli ambienti di lavoro professionali.

Ulteriori miglioramenti per aumentare la produttività includono:

- cartucce di inchiostro ad alta capacità (110 ml, 350 ml e nel nuovo formato da 700 ml) con inchiostri a pigmenti UltraChrome XD2 a 4 colori, resistenti alle macchie e all'acqua;

- velocità di stampa rapida con la nuova modalità Draft: A1 in soli 24 secondi;

- ampliamento del flusso di lavoro: collegando questa stampante a un multifunzione da ufficio è possibile stampare ingrandimenti delle pagine;

- Software Epson Print Automate: facilita la stampa dei PDF.



SureColor SC-T3405(N) e SC-T5405: principali caratteristiche

- facilità di utilizzo: anche lontano dalla scrivania, una suite di app intuitive e funzionalità di facile utilizzo consentono di stampare senza problemi;

- flusso di lavoro: si integrano perfettamente nel flusso di lavoro esistente e nel parco stampanti;

- stampa senza bordi: stampa al vivo, senza margini, disponibile quando selezionata (solo con rotolo);

- affidabilità: persino gli utenti occasionali possono aspettarsi una qualità di stampa costante; l'esclusiva tecnologia NVT (Nozzle Verification Technology) aiuta a prevenire gli errori di stampa monitorando costantemente eventuali blocchi;

- 4 inchiostri colore a pigmenti: tutte le stampe sono idrorepellenti e resistenti alle sbavature, con neri profondi e linee nitide e dense;

- supporto per rotoli: da 2" e 3";

- produttività: supporta rotoli fino a un diametro massimo di 170 mm;

- touch-screen da 4,3": facile da usare, anche lontano dalla scrivania;

- rapidità e semplicità: impostazione, avvio e velocità di stampa;

- stampa direttamente da USB.