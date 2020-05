Microsoft: ecco i nuovi dispositivi della famiglia Surface

Surface Go 2

















Disponibile in Italia per un pubblico business a un prezzo di 299,99 €, Surface Dock 2 consente di espandere il proprio spazio di lavoro con un semplice click magnetico, offrendo una maggiore velocità di ricarica, superiore rapidità di trasferimento dati e tutti gli strumenti di gestione aziendali più richiesti.

consente di espandere il proprio spazio di lavoro con un semplice click magnetico, offrendo una maggiore velocità di ricarica, superiore rapidità di trasferimento dati e tutti gli strumenti di gestione aziendali più richiesti. Oltre a Dock 2, la famiglia di prodotti Surface pensati appositamente per le aziende si amplia con il nuovo Microsoft Travel Hub multiporta , che abilita nuove modalità di connessione alle reti, ai display e agli accessori via USB-C in mobilità. Il Microsoft Travel Hub multiporta è disponibile a un prezzo di 109,99 €.

, che abilita nuove modalità di connessione alle reti, ai display e agli accessori via USB-C in mobilità. Il Microsoft Travel Hub multiporta è disponibile a un prezzo di 109,99 €. In vendita per il pubblico consumer a un prezzo di 65,90 €, Microsoft Bluetooth Desktop offre una tastiera completa in un design sottile e moderno e un elegante mouse compatto che accoglie comodamente la mano dell’utente.

ha presentatoi nuovi dispositivi della famigliaVediamo i nuovi prodotti nel dettaglio:conserva lo stesso design sottile e leggero della versione precedente, arricchito da un”, unacon nuove opzioni di configurazione. Il nuovo dispositivo integra, inoltre,, una soluzione con doppio microfono per una maggiore nitidezza della voce e riduzione dei rumori di sottofondo, e unache assicura video nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità. In più, la nuovaper la fotocamera posteriore facilita la scansione dei documenti e delle lavagne di lavoro. Abbinato a, Go 2 è perfetto per gli studenti e i lavoratori che desiderano ottenere il meglio della produttività, anche da remoto. È possibile personalizzare il proprio Surface Go con Type Cover e accessori di diversi colori: Grigio Antracite, Nero, Rosso Papavero e Blu Ghiaccio.è il laptop più potente della famiglia Surface, con prestazionie un’autonomia della batteria che garantisce fino a 17,5 ore di attività.Surface Book 3 vanta un nitidoad alta risoluzione, un trackpad liscio e preciso, una tastiera confortevole e le, oltre alla possibilità di scegliere la GPU discreta NVIDIA. Per gli sviluppatori che spingono al massimo le prestazioni di calcolo e le performance I/O del proprio dispositivo, Surface Book 3 offre fino a 32 GB di RAM e l’SSD più veloce mai fornita prima. In più, per gli amanti del gaming, Surface Book 3 da 15” arriva sul mercato con una, adatta per giocare ai più grandi titoli del catalogo Xbox Game Pass per PC a 1080p in 60 frame al secondo. Infine, è anche disponibile un’opzione di configurazione che include una scheda graficaper soddisfare al meglio i bisogni delle aziende e delle università.Lesono progettate per essere indossate comodamente e per consentire un’immersione completa, grazie a una spettacolare qualità del suono e a 13 livelli di riduzione del rumore ambientale. La nuova versione delle Surface Headphones offre una maggiore autonomia e una migliore qualità sonora, garantendo fino a 20 ore di utilizzo e permettendo di regolare la cancellazione del rumore attraverso i quadranti collocati sulla cuffia esterna per bloccare o amplificare le voci umane. Rispetto al modello precedente, le Headphones 2 arrivano sul mercato con un design rinnovato: attraverso una rotazione di 180 gradi, sarà più semplice e confortevole poggiare le cuffie sul collo, senza dimenticare la nuova opzione di rifinitura nera, in alternativa al classico Platino.Caratterizzate da una confortevole vestibilità e da una grande stabilità, ledispongono di intuitivi controlli touch che consentono di effettuare una chiamata o cambiare brano senza dover utilizzare lo smartphone. Dotate dell’avvolgente audiole Earbuds permettono di riprodurre istantaneamentedallo smartphone Android con un triplo tocco su entrambi gli auricolari. L’integrazione conconsente all’utente di ascoltare la lettura delle ultime mail con Play My Emails tramite l’app Outlook Mobile per iOS o dettare testi su Word, Outlook e PowerPoint. Il tutto arricchito da una durata della batteria pari a un giorno e dalla custodia di ricarica wireless.Il nuovosarà disponibile per un pubblico consumer e business dal 12 maggio a partire da 469 €.Acquistandolo in pre-order sul Microsoft Store sarà possibile ottenereIlnella versione da 13” e da 15”, sarà disponibile per un pubblico consumer e business dal 5 giugno a partire da 1.849 €.Preordinandolo sul Microsoft Store si otterrà. Sia per il Surface Go 2 sia per il Surface Book 3, effettuando il pre-order sul Microsoft Store è già possibile usufruire delloLe nuovee le, in vendita, saranno rispettivamente disponibili dal 12 maggio al prezzo di 219 € e dal 5 giugno a 279,99 €.Al fine di offrire un’esperienza di utilizzo sempre più completa e integrata, Microsoft presenta inoltre nuovi accessori per supportare la produttività degli utenti, ovunque essi si trovino.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita