Xiaomi: disponibile in Italia il nuovo Mi Note 10 Lite

Xiaomi

Note 10 Lite

ha annunciato ufficialmente l'arrivo in Italia di, il nuovo componente famiglia Mi Note. A partire dall', sarà infatti possibile acquistare Mi Note 10 Lite nella versione daInoltre, tutti i nuovi clienti che attivano un'offerta Vodafone potranno avere il nuovo Mi Note 10 Lite a partire da 5,99€ al mese per 30 mesi e contributo inziale di 39,99€. Ma non finisce qui: anche ipotranno acquistarlo cone a partire da 7,99€ al mese per 30 mesi.Dotato di, Mi Note 10 Lite offre un'ottima sensazione di usabilità. Con bordi curvi sui quattro lati, Mi Note 10 Lite presenta uno straordinario rapporto schermo/corpo del 91,4% che sicuramente stupirà per l'esperienza visiva immersiva. Il sensore di impronte digitali su schermo è ora più sottile, ma altamente reattivo, per consentire lo sblocco istantaneo. Sia il fronte che il retro del dispositivo sono protetti da Corning Gorilla Glass 5.Mi Note 10 Lite è dotato di una quad camera versatile da 64MP che racchiude. Insieme a funzioni interessanti come l'acquisizione di immagini in slow motion a 960 fps, le riprese videoe la modalità Vlog, Mi Note 10 Lite è uno strumento perfetto per catturare i momenti migliori sia di giorno che notte.Sul fronte delle prestazioni,e della tecnologia di elaborazione a 8 nm per offrire un'esperienza mobile ultra fluida in ogni momento. La batteria da 5.260 mAh supporta un utilizzo di due giorni con una sola carica. E con un caricabatteria rapido da 30W in dotazione, questo nuovissimo device è il compagno ideale per lavorare e giocare senza interruzioni.Mi Note 10 Lite sarà disponibile anche sunella variante da– nelle tre colorazioni