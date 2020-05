Amazon: Fire HD 8 si rinnova con uno schermo da 8" HD

Nuovo processore più veloce: prestazioni più veloci del 30% grazie a un processore quad-core da 2.0 GHz e 2GB di RAM, per poter facilmente eseguire più attività contemporaneamente quando si guarda un film, si gioca e si naviga sul web.

Ancora più spazio di archiviazione: disponibile con opzioni da 32GB o 64GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1TB grazie a una microSD. Inoltre è possibile beneficiare di archiviazione illimitata sul cloud per tutti i contenuti Amazon e fotografie realizzati con i tablet Fire.

Durata della batteria ancora maggiore: fino a 12 ore di durata della batteria, con un utilizzo misto, per navigare sul web, guardare video, ascoltare musica e molto altro.

Nuova ricarica più rapida: dotato di cavo USB-C per ricaricare facilmente la batteria in meno di 5 ore.

Nuova modalità Gioco: un’esperienza di gaming ottimizzata e libera da distrazioni che permette di concentrarsi sul videogioco in corso senza alcuna interferenza o comparsa di notifiche.

Restare connessi: è possibile scaricare app come Zoom e Skype per restare in contatto con amici e familiari utilizzando il proprio Fire HD 8.