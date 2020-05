V60 THINQ 5G: a giugno in Italia il nuovo flagship LG

LG hadello smartphone, l’ultimo modello della serie V dotato die comparti audio, video e foto migliorati.LG V60 ThinQ 5G sarà disponibile sull’al prezzo consigliato al pubblico diIl nuovo top di gamma è dotato delle tecnologie più avanzate nele supporta, per la prima volta in assoluto su un dispositivo LG, la, per riprese con una risoluzione quadrupla rispetto al FullHD.Con V60 ThinQ 5G, LG implementa per la prima voltaad alta sensibilità, per registrare suoni provenienti da diverse direzioni, ottenendo un audio realistico indipendentemente dai rumori ambientali. Ad esempio, la funzionepermette di enfatizzare la voce principale attenuando notevolmente i rumori di fondo, mentre la modalitàconsente di cogliere anche il più flebile bisbiglio triplicando la sensibilità dei microfoni.Dotato del– lo Snapdragon 865 Mobile Platform con modem X55 5G – e della, il nuovo flagship LG garantisce, anche per diverse ore di utilizzo.LG V60 ThinQ 5G, acquistabile separatamente al prezzo consigliato di 199,90 euro. I primi clienti che acquisteranno LG V60 ThinQ 5G godranno, solo per alcune settimane,che consentirà di riceverel’esclusivo accessorio LG Dual Screen.Il doppio schermo, una su ciascuno schermo, per chattare mentre si guarda la partita, fissare un appuntamento in calendario mentre si leggono le e-mail, oppure videogiocare con un pad virtuale dedicato. Dotato di un dorso nervato per una presa più sicura, LG Dual Screen, per visualizzare sempre le notifiche principali a colpo d’occhio.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita