Hisense: arrivano in Italia i nuovi TV della linea 2020

serie ULED U8 e U7 e Ultra HD 4K A75, A73, A71.

La serie di punta è l'U8, con modelli da 65 e 55 pollici, dispone delle soluzioni tecnologiche più avanzate. Il pannello 4K ULED con tecnologia Quantum Dot è stato sviluppato per assicurare una resa cromatica immersiva e realistica, con contrasti elevati e dettagli altamente definiti. Il merito è del nuovo processore Hi-View messo a punto da Hisense, in grado di elevare le prestazioni del 34% rispetto al modello precedente. Dopo essere stati presentati in anteprima al CES di Las Vegas lo scorso gennaio, i nuovi modelli della linea 2020 di Hisense arrivano in Italia. I televisori disponibili nel nostro paese appartengono alleLa serie di punta, dispone delle soluzioni tecnologiche più avanzate. Il pannello 4K ULED con tecnologia Quantum Dot è stato sviluppato per assicurare una resa cromatica immersiva e realistica, con contrasti elevati e dettagli altamente definiti. Il merito è del nuovo processore Hi-View messo a punto da Hisense, in grado di elevare le prestazioni del 34% rispetto al modello precedente.

Il nuovo processore garantisce inoltre una gestione ancora più sofisticata del sistema di retroilluminazione del pannello

, ottimizzata in maniera uniforme, con neri più profondi e bianchi più luminosi.

La tecnologia Full Array Local Dimming offre così un'esperienza di visione dinamica, controllando in modo indipendente ciascun LED e

lavorando minuziosamente sulle diverse intensità di contrasto contrasti, senza perdere la brillantezza dei colori

.

Il nuovo televisore può fare affidamento anche su una luminosità che arriva a 1000 nit (U8) per rappresentare al meglio tutti i dettagli anche nelle scene buie.



Su entrambe le serie U8 e U7 è presente la tecnologia Quantum Dot, in grado di riprodurre più di un miliardo di sfumature di colore e sono sia certificate nel rispetto degli standard visivi più evoluti (HDR 10+ e Dolby Vision HDR) che dotate di sistema di Upscaling Ultra HD (basato sull'Intelligenza artificiale) che migliora la qualità dei contenuti non realizzati in 4K.

Grande attenzione è stata posta anche al comparto sonoro con sistemi audio dalle elevate capacità e in linea con i protocolli sonori DOLBY ATMOS (che creano la percezione di suono in movimento, un effetto circolare che rende l'esperienza audio immersiva come mai prima d'ora). La serie U8, inoltre, è dotata di impianto JBL, marchio leader del settore, con soundbar frontale integrata che assicura bassi coinvolgenti, alti squillanti e suono pulito.

I nuovi televisori della linea 2020 di Hisense dispongono del nuovo sistema operativo VIDAA U4.0, che permette di accedere alle funzioni in modo ancora più semplice e intuitivo grazie a un'interfaccia migliorata e personalizzabile. L'ultima versione VIDAA offre, inoltre, un catalogo di contenuti esteso rispetto alle versioni precedenti, combinando contenuti premium globali con la programmazione locale.In questa direzione vanno anche i tasti dedicati su telecomando ai principali servizi di streaming video. Oltre a Netflix, Rakuten, Youtube e Chili, sono stati aggiunti TimVision e in esclusiva per il mercato italiano Rai Play (confermato per le serie A75, A73 e A71 75"/70").

Piena anche la compatibilità con l'assistente digitale Amazon Alexa. Il sistema di controllo facilitato tramite app smartphone dedicata RemoteNOW o con comando vocale da telecomando completerà l'esperienza di intrattenimento rendendola sempre più user friendly.



