Sony arricchisce la gamma di soundbar con le nuove HT-G700 e HT-S20R

ha annunciato l'arrivo di due nuove soundbar,è una soundbar Dolby Atmos/DTS:X a 3.1 canali che, oltre a garantire un potente audio surround, offre dialoghi nitidissimi per immergersi completamente nei propri film e programmi TV preferiti.integra il Vertical Surround Engine di Sony: i tre speaker frontali, combinati all'elaborazione del segnale, si posizionano in modo da creare un audio avvolgente, sia sul piano orizzontale sia verticale. L'elaborazione del segnale è stata ulteriormente ottimizzata per espandere l'area di ascolto. E, premendo il pulsante Immersive AE (Audio Enhancement),converte persino l'audio stereo in audio surround fino a 7.1.2, trasformando qualsiasi film o programma televisivo in un'esperienza di intrattenimento superiore.presenta, inoltre, uno speaker centrale dedicato, che garantisce la nitidezza delle voci in qualsiasi contesto, dalle battute velocissime del tuo programma preferito ai dialoghi sussurrati dei film. La soundbar si presta perfettamente anche all'ascolto musicale, creando un'esperienza intensa e ricca di dettagli. Infine, HT-G700 include l'esclusiva tecnologia S-Force PRO per un'acustica più estesa, adatta anche a TV di dimensioni superiori ai 55 pollici, che coinvolge totalmente lo spettatore.Premendo un solo pulsante del telecomando, si può selezionare direttamente la modalità audio più adatta a ciò che si sta ascoltando.Il potente subwoofer wireless diemette suoni bassi più profondi e ricchi, ulteriormente esaltati dal cabinet interno particolarmente ampio. L'installazione con il TV è facile e veloce, e può essere eseguita tramite Bluetooth o HDMI eARC/ARC.è una soundbar a 5.1 canali economica, ma potente. Il design elegante ne nasconde le capacità: 400 W di potenza, due speaker posteriori e un subwoofer. Studiata per adattarsi perfettamente a qualsiasi TV,è facilmente installabile tramite HDMI o connessione ottica o analogica.saranno disponibili a partire dalla tarda primavera.