La serie Galaxy A di Samsung si amplia con il nuovo Galaxy A21s

Galaxy A21s è poi dotato die di avanzate innovazioni per le foto, che rendono estremamente semplice acquisire immagini e video di qualità professionale. La fotocamera principale da 48 MP, insieme alla fotocamera Ultra-grandangolare da 8 MP, consente di scattare eccezionali foto panoramiche.Galaxy A21s dispone die della Ricarica Rapida da 15 W, che consente di trascorrere più tempo a giocare e guardare i propri contenuti preferiti e risparmiare minuti per ricaricare lo smartphone.Con 32 GB di memoria interna espandibile, è anche possibile catturare i momenti da ricordare senza preoccuparsi dello spazio di archiviazione. Per aumentare la praticità e il comfort, l’interfaccia One UI Core offre la possibilità di navigazione con una sola mano e una modalità scura.Allo scopo di rendere l’utilizzo quotidiano ancora più fluido, A21s è dotato di funzionalità di riconoscimento facciale e di un sensore di impronte digitali.