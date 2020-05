Pol. Postale: ondata di Smishing con consegna pacchi

il primo consiglio può sembrare banale ma è in realtà il più efficace: Sms di riscatto premi, coupon, regali, avvisi urgenti e di offerte “impossibili” come un iphone al prezzo di 1€ (in rete come nella vita reale nessuno regala nulla) devono essere considerati come tentativi di truffa o di furto di dati;

nessuna Banca o Istituto di Credito comunica con i propri clienti via sms o email chiedendo loro di modificare le credenziali di accesso al conto o di aggiornarne le informazioni;

quando si ricevono questo tipo di messaggi siamo di fronte a tentativi i di truffa e non dobbiamo rispondere né cliccare sui link. Dobbiamo invece contattare il nostro referente in banca per chiedere informazioni;

qualora, per disattenzione o fretta, cliccassimo sui link proposti, ricordiamoci di non fornire alcun tipo di credenziali e/o dati personali e non autenticarci con nome utente e password;

mai scaricare eventuali documenti o allegati proposti;

ricordiamo che, come nella vita reale prestiamo attenzione alla tutela dei nostri dati personali, lo stesso dobbiamo fare sulla rete. Nome, cognome, indirizzi, password e foto sono dati importantissimi e devono essere custoditi gelosamente.

"Si richiede di versare 2 euro per sbloccare un pacco in spedizione, inserendo tutti i dati della carta di credito". Inizia cosìLa Polizia Postale ha avvisato i cittadini che in realtà questi Sms hanno l'obiettivo di rubare informazioni personali o di truffare l'utente poco attento.Il caso in questione, è un tentativo di, con l'obiettivo di rubare informazioni personali attraverso l'invio di messaggi ingannevoli che invitano l'utente a cliccare su link truffaldini e il sito al quale ci indirizza l'sms è un sito clone dell'originale con la finalità di rubare i nostri dati.