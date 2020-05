Garmin quatix 6X Solar, nuovo sportwatch dedicato alla nautica

A poche settimane dalla presentazione della

. Come rivela il suo nome, prevede

che va ad aggiungersi a tutte le note caratteristiche della serie quatix 6, custodite in questo caso da una cassa da 51 mm. Il display a colori da 1,4'', con retroilluminazione a LED e risoluzione da 280x280 pixel, permette la lettura in modo chiaro e intuitivo, dei dati riportati, in qualsiasi condizione di luce.









quatix 6X Solar è stato concepito e sviluppato con un materiale di grande pregio come ilche ritroviamo satinato e di grado 2 nella. L'utilizzo di questo prezioso materiale garantisce leggerezza e dona una sorprendente vestibilità all'orologio. ll bracciale, così come il cinturino di ricambio in silicone blu cirrus incluso nella confezione, prevedono laper essere sostituiti in modo rapido e semplice.Garmin quatix 6X Solar integra al suo interno. In questo modo è possibile offrire un'esperienza di utilizzo prolungata che garantisce più tempo per le proprie attività, per consultare le mappe a colori, per ascoltare musica e molto altro. In ogni momento, e direttamente dal proprio polso, possono essere consultate informazioni utili riguardo l'accumulatore di carica. L'autonomia di quatix 6X Solar, in modalità smartwatch,che possono estendersi fino a 24 ore addizionali a settimana grazie alla ricarica solare. In modalità GPS garantisce un utilizzo fino a 60 ore, più un massimo di 6 ore addizionali con l'esposizione alla luce solare.Se associato a uno dei comunicatori satellitari Garmin della, sarà possibile essere sempre. Il sistema satellitare Iridium permetterà di rimanere in contatto con i propri cari, fornendo loro indicazione sugli spostamenti in tempo reale e, in caso di emergenza, attivare la richiesta di soccorso attraverso la rete globale e la stazione internazionale GEOS, attiva 24 ore su 24.Il nuovo sportwatch Garmin quatix 6X Solar. Quando invece lo smartphone e la carta di credito sono a casa, è possibile contare su, la soluzione Garmin per i pagamenti contactless. quatix 6X Solar permette die ascoltarla attraverso cuffie Bluetooth di terze parti. Consente di praticare attività sportiva con il supporto del più completo monitoraggio del proprio stato di forma fisica e con funzioni dedicate a sport e fitness. La combinazione tra il, studiato per indicare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, permette di fornire all'utente tutte le informazioni di cui necessita rispetto alla propria condizione fisica.Inoltre, quatix 6X Solar dispone diquali running, trekking, nuoto, sci, canottaggio, golf, SUP e molto altro. Mostra inoltre a chi lo indossa indicazioni sul numero di passi compiuti durante il giorno, la distanza totale percorsa, le calorie bruciate dalla mezzanotte, i piani di scale fatti, le ore di sonno, il consumo calorico derivante dall'attività fisica registrata, l'obiettivo quotidiano da raggiungere e il relativo countdown di passi ancora da percorrere. Tutti questi dati vengono caricati sull'app Garmin Connect™ per tenere sotto controllo i risultati con il passare dei giorni.Il nuovo Garmin quatix 6X Solar è disponibile con bracciale in titanio e cinturino QuickFit da 26mm in silicone blu cirrus ad un prezzo diSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita