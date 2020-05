Moto g pro: il primo smartphone di Motorola dotato di pennino Stylus

Il nuovo moto g pro arriva sul mercato con un sistema a tripla fotocamera da 48MP Quad Pixel, un ampio ed immersivo display da 6.4" FHD+, tecnologia NFC e un'autonomia che permette di utilizzare al meglio tutte le sue caratteristiche più importanti.

moto g pro

stimola la creatività ed aiuta gli utenti ad essere più rapidi nell'utilizzo quotidiano, aumentando in maniera significativa la produttività grazie al pennino Stylus integrato.

Con il pennino si è sempre pronti a modificare foto, prendere appunti, abbozzare schemi, copiare e incollare testi e persino realizzare screenshot. Per condividere il grafico di un report, ad esempio, è possibile usare il pennino per copiare un elemento specifico e inserirlo in un nuovo PowerPoint, nel corpo di una e-mail o all'interno di un documento differente. Il pennino si integra perfettamente con il design di moto g pro ed interagisce al meglio con il software del telefono. Basta estrarlo per iniziare a scrivere all'interno dell'applicazione Moto Note, senza necessità di sbloccare lo smartphone.

moto g pro possiede inoltre un avanzato sistema a tripla fotocamera con intelligenza artificiale. Il sensore principale da 48MP permette di ottenere foto più nitide e luminose grazie alla tecnologia Quad Pixel. Anche al buio, ogni scatto avrà colori più vivaci e una maggiore nitidezza, grazie alla modalità di visione notturna. E con l'autofocus laser ultrarapido sarà possibile mettere a fuoco ogni soggetto in un batter d'occhio. L'action camera consente di girare video ultra-grandangolari, includendo una porzione 4 volte maggiore all'interno dell'inquadratura anche tenendo il telefono in verticale. Inoltre, la fotocamera Macro Vision permette di catturare qualsiasi dettaglio, avvicinandosi 5 volte di più al soggetto. Per selfie a prova di Instagram, la fotocamera frontale da 16MP con tecnologia Quad Pixel¹ offre foto vivide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce.

moto g pro è equipaggiato con il sistema operativo Android 10 e con una potente batteria da 4.000 mAh progettata per garantire fino a due giorni di autonomia con una singola carica, per rimanere sempre connessi anche fuori dall'ufficio o durante i lunghi viaggi e con la possibilità di trasmettere musica in streaming per 143 ore o guardare spettacoli e film per 19 ore.

Con un processore Qualcomm Snapdragon 665 octa-core e 4 GB di RAM, moto g pro offre tutte le prestazioni necessarie per navigare, lavorare su più applicazioni contemporaneamente o giocare. I 128 GB di memoria interna consentono di conservare tutte le app preferite, la musica, i film e le foto.

moto g pro supporta la tecnologia Near Field Communication (NFC) che consente effettuare pagamenti in modo semplice e veloce e di condividere i file con amici e colleghi, rendendo ogni interazione ancora più efficace. Il design idrorepellente4 assicura protezione al device all'interno e all'esterno, per un utilizzo senza preoccupazioni.

moto g pro sarà disponibile in Italia da giugno a partire da 349,00€.



