Xiaomi: esordiscono sul mercato italiano la serie Redmi Note 9 e le Mi TV

Da oggidi Xiaomi sono ufficialmente in vendita in Italia.dispone di un processore MediaTek Helio G85 che lo rende il primo smartphone al mondo dotato del nuovo chipset. È dotato di una batteria da 5020mAh con supporto per la ricarica rapida da 18W, fotocamera frontale da 13MP e una fotocamera principale da 48MP, obiettivo ultra grandangolare da 8MP, lente macro da 2MP e sensore di profondità da 2MP, catturando così immagini straordinarie da tutte le angolazioni. Redmi Note 9 (così come anche la versione Pro) è dotato di NFC multifunzionale, jack per cuffie e un blaster IR.è disponibile in tre colori accattivanti,nelle versioni, rispettivamente al prezzo diinvece presenta un DotDisplay da 6,67” senza notch, un processore Qualcomm Snapdragon 720G, un sensore per le impronte digitali montato lateralmente e un nuovo design del modulo della fotocamera frontale che assicura un’esperienza utente straordinaria e coinvolgente. La batteria ha una capacità di 5020 mAh che supporta la funzionalità di ricarica rapida da 30W e che consente fino a due giorni di autonomia.è disponibile in tre colorazioni dinamiche,, nella variante dae darispettivamente al prezzo diDa oggi, Redmi Note 9 dae Redmi Note 9 Pro nella versione dasono disponibili su, mentre Redmi Note 9 dae Redmi Note 9 Pro dasono acquistabili presso i, iInoltre,, sarà possibile acquistare su mi.com e su Amazonnella variante dadaa un prezzorispettivamente pari aInoltre arrivano in Italia che. Quattro versioni per vivere l’esperienza della smart TV con una qualità sorprendente a un prezzo eccezionale. Mi TV 4S 65”, Mi TV 4S 55”, Mi TV 4S 43” e Mi TV 4A 32” offrono un design elegante con un hardware potente, un’interfaccia incredibilmente facile da usare, e una vasta libreria di contenuti multimediali. Non è solo smart una smart tv ma è l’hub della vostra smart living che eleva lo standard del settore dei televisori. Alimentate da, gli utenti saranno in grado di installare le applicazioni da Google Play Store e utilizzare pienamente funzioni come Google Chromecast e Google Assistant. Con Mi Remote facile da usare, i dispositivi compatibili con la smart home possono essere controllati a distanza utilizzando comandi vocali.sarà, mentre, e. Inoltre,sarà possibile acquistaresualrispettivamente diInfine arrivano sul mercato italiano anche i nuoviè dotato di un display AMOLED 3D curvo da 6,47” e di un retro in vetro 3D curvo, Mi Note 10 Lite offre un’ottima sensazione di usabilità. La quad camera versatile da 64MP racchiude un sensore Sony IMX686 per scatti rapidi e sensori dedicati per foto ultra-grandangolari, scatti macro ravvicinati e splendidi ritratti. Con funzioni interessanti come l’acquisizione di immagini in slow motion a 960 fps, riprese video in 4K e modalità Vlog, è uno strumento perfetto per catturare i momenti migliori sia di giorno che notte.è già in vendita in tre colorazioni -- nellaale nella versioneinvece dispone di una quad camera AI da 48MP e un display AMOLED TrueColor da 6,57”. Abbinato a incredibili funzioni di fotografia e di riprese video, Mi 10 Lite 5G consente agli utenti di creare contenuti statici e video mozzafiato con prestazioni visive eccellenti. Dotato di Qualcomm Snapdragon 765 5G e di un modem X52 integrato, Mi 10 Lite 5G offre un’eccezionale connettività 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.sarà in venditasu mi.com, Mi Store Autorizzati, Amazon, presso le principali catene di distribuzione e i principali operatori telefonici, rispettivamente al prezzo die e nelle colorazioniSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita