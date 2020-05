Fujifilm: le fotocamere della Serie X e GFX diventano anche webcam

ha presentato una soluzione in grado di trasformare le fotocamere digitali Serie X e GFX in webcam, per avere un valido strumento per soddisfare la crescente necessità di prodotti di qualità per conferenze Web. "FUJIFILM X Webcam ", software per computer Windows, consente agli utenti di installare facilmente il software su qualsiasi PC e, utilizzando un cavo USB, collegare una fotocamera supportata, per creare un ambiente di conferenza Web offrendo una qualità dell'immagine molto elevata.La qualità garantita dalle fotocamere digitali Fujifilm, ovviamente molto più alta rispetto a quella delle webcam integrate,da realizzare, migliorandone sensibilmente il feel e l’esperienza, anche grazie alle funzioni avanzate, come le modalità di simulazione pellicola, che offre profili colore unici proprietari.GFX100, GFX 50S, GFX 50R,X-H1, X-Pro2, X-Pro3, X-T2, X-T3, X-T4.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita