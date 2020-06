Cooler Master GM27-CF e CM34-CW, monitor da 27 e 34 pollici pensati per i gamer

GM27-CF



espande la propria gamma di periferiche con 2 nuovi monitor per accontentare un pubblico ancora più ampio di utenti:Sebbene in generale gli schermi possano sembrare a prima vista molto simili tra loro, a parte taglio e risoluzione, vi sono in realtà differenze considerevoli che influenzano in modo radicale le prestazioni. Ciascuna di queste differenze è strettamente legata alla natura del pannello,: IPS (In-Plane Switching), VA (Vertical Alignment) o TN (Twisted Nematic). Queste sigle rappresentano le diverse tecnologie adottate da singoli pixel per cambiare colorazione e luminosità. I modelli IPS offrono un tempo di risposta (tempo richiesto da ogni pixel per cambiare colore) leggermente più alto, nell'ordine dei 3-5 ms, ma vantano ottimi angoli di visuale (quanto facilmente si può guardare lo schermo senza che questo sia perfettamente perpendicolare all'asse di visione) ed una buonissima resa cromatica.Le soluzioni TN permettono ai produttori di creare soluzioni a un prezzo più vantaggioso con alti refresh rate. Normalmente i monitor da 24 pollici e 240 Hz sono TN.I monitor VA fungono da punto intermedio fra IPS e TN: conservano le caratteristiche degli IPS e garantiscono neri più profondi. Un altro aspetto fondamentale da tenere a mente per determinare la fluidità dell'immagine, i cui benefici sono forse ancor più evidenti del tempo di risposta, è il refresh rate.I monitor per l'uso comune funzionano con un refresh rate di 60 Hz, più che adeguato per chi usa il PC per vedere filmati online, scrivere o fare altre attività semplici. I monitor con un refresh rate più alto (monitor 144 Hz e oltre) strizzano l'occhio ai videogiocatori, in quanto permettono di godere di un'immagine più fluida, in presenza ovviamente di una scheda video in grado di sfruttare quel refresh rate.. Entrambe le tecnologie permettono al refresh rate di sincronizzarsi con il frame rate prodotto dalla scheda video. Questo serve per eliminare problemi quali stuttering, tearing e input lag, in modo da migliorare notevolmente l'esperienza di gioco.Il monitoroffre un pannello VA da 27 pollici con frequenza d'aggiornamento di 165Hz, tempo di risposta di 3ms (GTG) e risoluzione FHD 1920*1080.Integra alcune tecnologie che riescono a garantire un'esperienza di gioco fluida e piacevole, inoltre è costruito con una modalità ultra-game tramite FreeSync. GM27-CF copre un'ampia fetta di mercato, rispondendo alle esigenze sia degli appassionati di titoli eSports che dei classici tripla A; è inoltre uno schermo poliedrico che si adatta perfettamente al lavoro di un creativo a 360°.Lo stand "Halo" in alluminio si alza e si abbassa di 110 mm grazie ad un efficace sistema a pistone che consente di trovare facilmente la posizione di lavoro ideale. Inoltre si può inclinare lateralmente e ruotare in modalità pivot.stabilisce un nuovo standard con frequenza di aggiornamento di 165Hz che può essere overcloccata fino a 200Hz e tempo di risposta di 3 ms che offrono un migliore tracciamento del cursore, movimento e condizioni visive ottimali.è dotato della tecnologia Adaptive-Sync (FreeSync) - con la semplice commutazione di un interruttore (in modalità gioco), i giocatori possono abilitare FreeSync + Wide Color Gamut 90% DCI-P3 (125% sRGB) per un'immagine luminosa, nitida e naturale.