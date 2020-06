Odyssey G7: il monitor curvo di Samsung dedicato al gaming arriva in Italia

ha annunciato la disponibilità anche in Italia diil primo gaming monitor 1000R al mondo, con un raggio di curvatura di 1.000 millimetri e riunisce diverse caratteristiche, tra cui il tempo di risposta di 1 ms con un refresh rate fino a 240 Hz e una qualità sorprendente dell’immagine QLED, in grado di soddisfare le esigenze dei giocatori e offrire un gameplay fluido e accattivante.Con Odyssey G7,, i giocatori possono anche beneficiare di Wide Quad-High Definition (WQHD; risoluzione 2.560×1.440), spect ratio di 16:9, 600 cd/m2 di luminosità di picco e tecnologia Quantum dot che fornisce una gamma eccezionalmente ampia di accurate riproduzioni cromatiche, che rimangono chiare e nitide anche in piena luce.Samsung ha anche incorporato elementi di design futuristico basati sull’osservazione delle tendenze del mercato e sui feedback raccolti dai consumatori. L’esterno nero opaco è abbinato a un sistema di illuminazione posteriore che cambia colore e che può rimanere statico o oscurarsi durante il gioco, così come cambiare i colori in base alle preferenze del giocatore.L’ultimo monitor da gioco curvo di Samsung, Odyssey G7, supporta anche la compatibilità con, offrendo ai giocatori un gameplay eccezionalmente dinamico e senza soluzione di continuità in qualsiasi scenario.L’arrivo sul mercato italiano di Odyssey G7 è previsto a partire da fine giugno. Dal 12 al 21 giugno sarà possibile preordinare il monitor sullo shop online di Samsung.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita