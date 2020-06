Buffalo MiniStation Safe: disco esterno con USB 3.2 e capacità fino a 5 TB

Buffalo ha annunciato

, un nuovo disco esterno, particolarmente robusto e sicuro, con connettività

USB 3.2

e capacità fino a

5 TB

.



In grado di

resistere a urti, vibrazioni e cadute da altezze fino a 75 cm

, tipicamente quella di una scrivania, MiniStation Safe è pensato per consentire di portare sempre con sé i propri documenti e lavori, che saranno protetti dal suo robusto chassis e da un sistema di cuscinetti in gomma, su cui appoggia l’HDD, in grado di attutire efficacemente brusche sollecitazioni e vibrazioni.



Una particolare attenzione nella progettazione di questo nuovo disco portatile è stata poi dedicata alla zona dove è situato il connettore USB, che presenta un incavo su misura in grado di accogliere alla perfezione il terminale del cavo, riducendo i rischi di distacchi accidentali e/o di falsi contatti.



Sul fronte della sicurezza è poi da segnalare la funzionalità di

Predictive Breakdown

, che si occupa di tenere costantemente monitorato lo stato del disco, segnalando tramite un LED la normale operatività (verde), possibili criticità (arancione), quindi, la necessità di prendere immediati provvedimenti e guasto (arancione e verde lampeggianti).



Compatibile con Windows 8.1 e 10, MacOS 10.11 e successivi, MiniStation Safe HD-FGF offre il supporto alla connettività USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen 1)/USB 3.0 e 2.0.



MiniStation Safe è disponibile nei tagli da 1, 2, 4 e 5 TB, con prezzi al pubblico a partire da 84,90 Euro IVA compresa.